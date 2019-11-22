Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom

На следующий день министр продолжил игру, и еще несколько дней он не отрывался от нее. «Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom. И нечаянно стер все программное обеспечение», — сказал Мединский. В итоге программное обеспечение на компьютере будущего министра «мучительно восстанавливал» системный администратор на его работе.

С тех пор, говорит министр, он уже не играет в компьютерные игры, поскольку понимает, что «это засасывает». «Для меня это не подходит. Если мои дети играют в компьютерные игры, я не поощряю», — сказал он. По словам министра, когда его дети играют в футбольный симулятор FIFA, он старается «вытащить» их на футбольную площадку, а когда ругается с детьми, то прячет игровую приставку.

Мединский заметил, что киберспорт как дисциплину, на его взгляд, вводить в школьную программу нельзя. Вместе с тем дети должны повышать уровень компьютерной грамотности. признал он. «Я считаю, что в школах нужно заниматься зарядкой, плаванием, футболом. А компьютерная грамотность, информатика — это нужно и важно», — уверен министр.

Серия игр Doom появилась в 1993 году. Это шутер от первого лица, основной элемент сюжета — уничтожение противников, среди которых монстры и демоны. Игра Doom популяризовала жанр шутеров от первого лица, выпуск очередных игр серии продолжается до сих пор.

Вместе с тем игры серии Doom обвиняли в поощрении насилия у молодых людей. В частности, некоторые эксперты заявляли о связи увлечения этой игрой и массовых расстрелов в учебных заведениях. К примеру, игрой Doom увлекались Эрик Харрис и Дилан Клиболд — организаторы одного из самых известных подобных случаев — стрельбы в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Скриншоты игры Doom были на флешке, найденной у студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в октябре 2018 года.