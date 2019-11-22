Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 12:20
WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка Экономика, 23:32 Глава МИД Швеции заявила о страхе россиян перед поездками в страну Общество, 23:17 Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter Политика, 23:04 В Совфеде ответили на планы Ротару выступить в России Общество, 22:59 «Яндекс» подал в суд на решение ФАС по нарушениям в рекламе Общество, 22:59 Ответы Владимира Мединского на вопросы читателей РБК. Главное Политика, 22:56 Обвиняемому в оправдании теракта в здании ФСБ назначили домашний арест Общество, 22:38 СМИ узнали о попытке россиянина вывезти гильзы с протестов в Гонконге Общество, 22:37 В Международной федерации заявили об угрозе полного исключения ВФЛА Спорт, 22:30 Алексей Щербина — о победах ювелиров на мировых конкурсах Партнерский материал, 22:30 Мединский признался в нежелании смотреть телевизор Общество, 22:27 Эксперты после слов Путина оценили долю современных вооружений в России Политика, 22:12 Мединский заявил о невозможности ввести цензуру в российской культуре Общество, 22:05 Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom Общество, 22:03
Общество ,  
0 
Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom
В 1990-е годы Владимир Мединский на некоторое время оказался увлечен шутером Doom. Игру он удалил только тогда, когда понял, что ему грозит игромания

Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми. Об этом он рассказал в интервью на РБК.

Общество
Интервью Владимира Мединского. Полная версия

По словам Мединского, он оказался увлечен стрелялкой Doom в начале 1990-х, когда занимался бизнесом. «Году в 1992-м купил себе самый дорогой компьютер, который только был, большой, красивый, закачали на него Doom. Это самая модная игра тогда была. Я пришел вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе шести утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил», — рассказал министр.

Общество
Интервью Владимира Мединского. Как это было

На следующий день министр продолжил игру, и еще несколько дней он не отрывался от нее. «Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom. И нечаянно стер все программное обеспечение», — сказал Мединский. В итоге программное обеспечение на компьютере будущего министра «мучительно восстанавливал» системный администратор на его работе.

С тех пор, говорит министр, он уже не играет в компьютерные игры, поскольку понимает, что «это засасывает». «Для меня это не подходит. Если мои дети играют в компьютерные игры, я не поощряю», — сказал он. По словам министра, когда его дети играют в футбольный симулятор FIFA, он старается «вытащить» их на футбольную площадку, а когда ругается с детьми, то прячет игровую приставку.

Мединский заметил, что киберспорт как дисциплину, на его взгляд, вводить в школьную программу нельзя. Вместе с тем дети должны повышать уровень компьютерной грамотности. признал он. «Я считаю, что в школах нужно заниматься зарядкой, плаванием, футболом. А компьютерная грамотность, информатика — это нужно и важно», — уверен министр.

Политика
В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах

Серия игр Doom появилась в 1993 году. Это шутер от первого лица, основной элемент сюжета — уничтожение противников, среди которых монстры и демоны. Игра Doom популяризовала жанр шутеров от первого лица, выпуск очередных игр серии продолжается до сих пор.

Вместе с тем игры серии Doom обвиняли в поощрении насилия у молодых людей. В частности, некоторые эксперты заявляли о связи увлечения этой игрой и массовых расстрелов в учебных заведениях. К примеру, игрой Doom увлекались Эрик Харрис и Дилан Клиболд — организаторы одного из самых известных подобных случаев — стрельбы в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Скриншоты игры Doom были на флешке, найденной у студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в октябре 2018 года.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ирина Парфентьева, Вячеслав Козлов
Теги: Владимир Мединский, компьютерные игры, компьютер
Материалы по теме
Google запустила облачный игровой сервис
Технологии и медиа
Общественная палата оценит угрозу игр и порносайтов для молодежи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter