СМИ узнали о найденной флешке Рослякова

У студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова нашли флешку, сообщают источники «РИА Новости» и РЕН ТВ.

По данным телеканала, на флешке также хранились скриншоты компьютерной игры Doom и фотографии колледжа, а также около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

По словам собеседника агентства, на флешке хранились скачанные книги по химии и пиротехнике. При этом на носителе не было инструкций по изготовлению взрывных устройств.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Росляков перед нападением на колледж сжег на пустыре ноутбук, мобильный телефон, флеш-карты и сим-карту и страницы из своих тетрадей. Также в 150 м от пустыря были найдены нож и банка из-под оружейного масла. Кроме того, студент, предположительно, закопал на пустыре сейф.

Атака на колледж состоялась 17 октября — 18-летний Росляков пришел в учебное заведение и открыл огонь по студентам и преподавателям из помпового ружья, а также подорвал самодельное взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 70 пострадали, стрелок покончил с собой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц общеопасным способом).