Мединский сравнил Джокера с убившим девушку бывшим доцентом СПбГУ

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал убийство 24-летней аспирантки бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, передает «Фонтанка»

«Раньше все спрашивали про Джокера, а теперь — про Олега Соколова. Если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил он на просьбу журналиста охарактеризовать доцента петербургского университета, совершившего убийство.

Комментируя удаление с сайта Российско-исторического общества информации о членстве Соколова в организации, Мединский выразил сожаление, что в ходе культурного мероприятия журналисты «занимаются безбожным хайпом на человеческой трагедии».

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки вуза. 9 ноября он был задержан, когда пытался утопить в реке Мойке рюкзак с частями тела жертвы. После известия об убийстве Соколов был уволен из университета, с сайта Российско-исторического общества, в научный совет которого он также входил ранее, данные о нем также были удалены.

В октябре Владимир Мединский негативно высказывался о вышедшем голливудском фильме «Джокер», снятом по мотивам комикса об антагонисте супергероя Бэтмена. В то же время министр культуры не увидел причин для отмены показа этого фильма в России.