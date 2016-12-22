Рейс «Победы» в ФРГ задержали из-за пограничников с пассажиром без визы

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из столичного Внуково в Лейпциг из-за того, что пограничники требуют посадить на рейс гражданина Монголии без билета и визы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в хендлинговой компании аэропорта.
Гражданин Монголии, по словам собеседника, два дня назад вылетел в Стамбул, но оттуда его выдворили «по непонятным причинам». «При этом погранслужба настаивает на перевозке, предлагая хоть сутки стоять в Москве, но непременно вывезти в Лейпциг человека», — добавил собеседник агентства.
В авиакомпании подтвердили РБК, что пограничные службы привели на борт человека без визы и необходимых документов с требованием вывезти его в Лейпциг.
В пресс-службе аэропорта Внуково сказали, что не располагают информацией о задержке рейса «Победы» из-за требований погранслужбы.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс DP 817 должен был вылететь из Внуково в Лейпциг в 16:35, регистрация окончилась в 15:55. По состоянию на 18:00 мск статус рейса в табло был обозначен как «посадка окончена».Ранее на этой неделе инцидент с депортированным лицом произошел в другом московском аэропорту — Шереметьево. Гражданин Армении был депортирован из Испании и совершал пересадку в Москве. Однако после выхода на посадку он не сел в перронный автобус, а двинулся в сторону взлетно-посадочной полосы. Там его задел взлетавший самолет, мужчина погиб. Ространснадзор пообещал провести внеплановую проверку Шереметьево.