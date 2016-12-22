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Рейс «Победы» в ФРГ задержали из-за пограничников с пассажиром без визы
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Рейс «Победы» в ФРГ задержали из-за пограничников с пассажиром без визы
Общество, 18:34
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Рейс «Победы» в ФРГ задержали из-за пограничников с пассажиром без визы
В авиакомпании заявили, что пограничники требуют посадить на самолет до Лейпцига человека без документов. По данным СМИ, речь идет о выдворенном из Турции гражданине Монголии
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из столичного Внуково в Лейпциг из-за того, что пограничники требуют посадить на рейс гражданина Монголии без билета и визы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в хендлинговой компании аэропорта.

Гражданин Монголии, по словам собеседника, два дня назад вылетел в Стамбул, но оттуда его выдворили «по непонятным причинам». «При этом погранслужба настаивает на перевозке, предлагая хоть сутки стоять в Москве, но непременно вывезти в Лейпциг человека», — добавил собеседник агентства.

В авиакомпании подтвердили РБК, что пограничные службы привели на борт человека без визы и необходимых документов с требованием вывезти его в Лейпциг.

В пресс-службе аэропорта Внуково сказали, что не располагают информацией о задержке рейса «Победы» из-за требований погранслужбы.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс DP 817 должен был вылететь из Внуково в Лейпциг в 16:35, регистрация окончилась в 15:55. По состоянию на 18:00 мск статус рейса в табло был обозначен как «посадка окончена».

Ранее на этой неделе инцидент с депортированным лицом произошел в другом московском аэропорту — Шереметьево. Гражданин Армении был депортирован из Испании и совершал пересадку в Москве. Однако после выхода на посадку он не сел в перронный автобус, а двинулся в сторону взлетно-посадочной полосы. Там его задел взлетавший самолет, мужчина погиб. Ространснадзор пообещал провести внеплановую проверку Шереметьево.
Авторы: Андрей Гатинский, Валерия Комарова, Егор Губернаторов.
Теги: «Победа» , депортация
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