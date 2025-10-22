 Перейти к основному контенту
Конфликт Пашиняна и церкви⁠,
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола

Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола и нарушении целибата
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Пашинян в очередной раз раскритиковал католикоса всех армян, заявив, что он лишен сана из-за нарушения целибата, и высказался в поддержку священнослужителя, которого Армянская церковь лишила сана
Католикос Всех Армян Гарегин II
Католикос Всех Армян Гарегин II (Фото: РИА Новости)

Католикос всех армян и верховный патриарх Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегин II (в миру Ктрич Нерсисян) лишен сана и захватил патриарший престол, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

«Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он — человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», — сказал политик.

По его словам, католикос лишен сана за нарушение обета безбрачия, премьер попросил объяснений главы церкви насчет информации, что у него есть жена и дети. В июне Пашинян уже заявлял, что у Гарегина II есть ребенок. Высший церковный совет ААЦ назвал подобные высказывания Пашиняна «постыдной антицерковной кампанией».

Гарегин II родился в 1951 году. С церковью связан с 1965 года, когда начал учиться в Духовной академии. Католикосом стал в 1999 году.

В то же время премьер Армении прокомментировал свое намерение пойти на литургию 26 октября, которую проведет лишенный ААЦ сана настоятель монастыря Оганаванк Арам Асатрян. «Оганаванк — это то место, где можно жить духовной жизнью. Я просто хочу присоединиться к той общине, духовным пастырем которой является иерей Арам Асатрян», — сказал он.

Кроме того, Пашинян пригрозил отнять у ААЦ некоторые храмы и монастыри, которые имеют статус исторических памятников, находятся на балансе правительства и были переданы церкви в безмездное пользование. По его словам, в этих храмах нет духовной жизни, их надо вернуть обществу.

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Политика
Никол Пашинян

Конфликт Пашиняна и церкви продолжается уже несколько лет, он развился на фоне ситуации с Нагорным Карабахом и в последние месяцы обострился: проходили протесты, несколько служителей ААЦ были задержаны и осуждены. Например, 3 октября главу Ширакской епархии Микаэля Аджапахяна приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти. С этим конфликтом связано дело против основателя группы «Ташир» Самвела Карапетяна, который выступил в защиту ААЦ: его тоже обвиняют в попытке захвата власти и не только, бизнесмен арестован.

Никол Пашинян
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
