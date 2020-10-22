Ефремов в последнем слове предложил поставить памятник Захарову
В своем последнем слове на слушаниях в Мосгорсуде актер Михаил Ефремов заявил, что хотел бы поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, передает корреспондент РБК из зала суда.
«Я вряд ли когда-нибудь снова сяду за руль, а еще я прекратил все свои отношения с алкоголем, который довел меня до такого плачевного конца. Уважаемый суд, я прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Так я могу помочь потерпевшим, и не только тем, кто официально признан таковыми: я бы хотел, например, заплатить за уничтоженную машину. Также я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову», — сказал актер.
Ефремов принес извинения потерпевшим. «Мне их безумно жаль: это простые люди, которые потеряли близкого человека. А вот их адвокаты не только посадили Ефремова, чем известны на всю страну, но и сложили себе дурную славу», — сказал он.
Актер заверил, что сразу возместил бы моральный ущерб, если бы «имел доступ к своим материальным средствам». «Но я не имею его с 9 июня», — отметил Ефремов.