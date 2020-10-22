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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов в последнем слове предложил поставить памятник Захарову

В Мосгорсуде рассматривалась апелляция на решение Пресненского районного суда, который 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

В своем последнем слове на слушаниях в Мосгорсуде актер Михаил Ефремов заявил, что хотел бы поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Я вряд ли когда-нибудь снова сяду за руль, а еще я прекратил все свои отношения с алкоголем, который довел меня до такого плачевного конца. Уважаемый суд, я прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Так я могу помочь потерпевшим, и не только тем, кто официально признан таковыми: я бы хотел, например, заплатить за уничтоженную машину. Также я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову», — сказал актер.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда
Видео: Пресс-служба Мосгорсуда
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Ефремов принес извинения потерпевшим. «Мне их безумно жаль: это простые люди, которые потеряли близкого человека. А вот их адвокаты не только посадили Ефремова, чем известны на всю страну, но и сложили себе дурную славу», — сказал он.

Актер заверил, что сразу возместил бы моральный ущерб, если бы «имел доступ к своим материальным средствам». «Но я не имею его с 9 июня», — отметил Ефремов.

Адвокат Ефремова попросил освободить актера из-под стражи
Общество
Михаил Ефремов

«Я признаю вину и глубоко раскаивался. С самого начала я сотрудничал со следствием, и так было, пока в дело не влез Эльман [Пашаев]. Эта трагедия на самом деле разделила мою жизнь на до и после. В своей новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове и его близких», — заверил Ефремов.

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Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд изменить наказание так, чтобы актера можно было освободить из-под стражи. «В деле одни только смягчающие обстоятельства: это и наличие у него [Ефремова] фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», — указал юрист в ходе прений сторон и попросил о «снисхождении» и снижении наказания виновному.

Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с Ефремовым, его брата и младшего сына, заявила, что потерпевшие не возражают против смягчения наказания артисту после того, как он выплатил им моральную компенсацию в размере 3 млн руб. По ее словам, потерпевшие также не против поменять колонию общего режима, к которой приговорили Ефремова, на колонию-поселение. Однако другой адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил РБК, что такой информацией не обладает.

Адвокат Ефремова сообщил о выплате 3 млн руб. родственникам погибшего
Общество
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Отвечая на вопрос, почему Бутырина все же сказала о возможности смягчения наказания для Ефремова, Добровинский ответил: «Они не поняли друг друга».

В ходе апелляционных слушаний семья Захаровых назвала единственное условие, при котором они согласны на смягчение приговора, — это выплата каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Накануне адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что деньги были переведены.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве в районе Смоленской площади, после лобового столкновения в больнице умер водитель-курьер автофургона Сергей Захаров. Суд счел доказанным, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и приговорил его к восьми годам колонии.

Авторы
Маргарита Алехина, Владислав Гордеев
Михаил Ефремов апелляционная инстанция приговор
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