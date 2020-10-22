Ефремов в последнем слове предложил поставить памятник Захарову

«Я признаю вину и глубоко раскаивался. С самого начала я сотрудничал со следствием, и так было, пока в дело не влез Эльман [Пашаев]. Эта трагедия на самом деле разделила мою жизнь на до и после. В своей новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове и его близких», — заверил Ефремов.

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд изменить наказание так, чтобы актера можно было освободить из-под стражи. «В деле одни только смягчающие обстоятельства: это и наличие у него [Ефремова] фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», — указал юрист в ходе прений сторон и попросил о «снисхождении» и снижении наказания виновному.



Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с Ефремовым, его брата и младшего сына, заявила, что потерпевшие не возражают против смягчения наказания артисту после того, как он выплатил им моральную компенсацию в размере 3 млн руб. По ее словам, потерпевшие также не против поменять колонию общего режима, к которой приговорили Ефремова, на колонию-поселение. Однако другой адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил РБК, что такой информацией не обладает.

Отвечая на вопрос, почему Бутырина все же сказала о возможности смягчения наказания для Ефремова, Добровинский ответил: «Они не поняли друг друга».

В ходе апелляционных слушаний семья Захаровых назвала единственное условие, при котором они согласны на смягчение приговора, — это выплата каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Накануне адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что деньги были переведены.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве в районе Смоленской площади, после лобового столкновения в больнице умер водитель-курьер автофургона Сергей Захаров. Суд счел доказанным, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и приговорил его к восьми годам колонии.