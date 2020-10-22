Адвокат потерпевших по делу Ефремова оценил возможность снижения срока

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, его брата и младшего сына, заявила о согласии потерпевших на смягчение наказания актеру после того, как он выплатил им моральную компенсацию 3 млн руб., передает ТАСС. Другой адвокат потерпевших, Александр Добровинский, в разговоре с РБК эту информацию опроверг.

«Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны. Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда», — сказала Бутырина.

«Я такой информацией не обладаю и не думаю, что так произойдет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», — ответил РБК адвокат Добровинский на вопрос о позиции защиты.

Отвечая на вопрос, почему Бутырина все же сказала ТАСС о возможности смягчения наказания для Ефремова, Добровинский ответил: «Они не поняли друг друга».