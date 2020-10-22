Адвокат Ефремова попросил освободить актера из-под стражи

Адвокат актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, Петр Хархорин попросил Мосгорсуд изменить наказание так, чтобы Ефремова можно было освободить из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него (Ефремова) фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», — указал юрист в ходе прений сторон на заседании по апелляционной жалобе Ефремова.

В связи с этим он попросил о «снисхождении» и снижении наказания виновному.

Ранее адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с Ефремовым, его брата и младшего сына, заявила, что потерпевшие не возражают против смягчения наказания артисту после того, как он выплатил им моральную компенсацию 3 млн руб. По ее словам, потерпевшие также не против поменять колонию общего режима, к которой приговорили Ефремова, на колонию-поселение.