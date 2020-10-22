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Адвокат Ефремова попросил освободить актера из-под стражи

Адвокат актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, Петр Хархорин попросил Мосгорсуд изменить наказание так, чтобы Ефремова можно было освободить из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него (Ефремова) фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», — указал юрист в ходе прений сторон на заседании по апелляционной жалобе Ефремова.

Адвокат потерпевших по делу Ефремова оценил возможность снижения срока
Общество
Михаил Ефремов

В связи с этим он попросил о «снисхождении» и снижении наказания виновному.

Ранее адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с Ефремовым, его брата и младшего сына, заявила, что потерпевшие не возражают против смягчения наказания артисту после того, как он выплатил им моральную компенсацию 3 млн руб. По ее словам, потерпевшие также не против поменять колонию общего режима, к которой приговорили Ефремова, на колонию-поселение.

В то же время другой адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил РБК, что такой информацией не обладает.

Адвокат Ефремова сообщил о выплате 3 млн руб. родственникам погибшего
Общество
Михаил Ефремов <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 73px; top: 42px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

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Ефремов попал в аварию в начале лета в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице от полученных в ДТП травм.

Экспертиза нашла в анализах Ефремова следы наркотиков, кроме того, она установила, что актер сел в машину в состоянии алкогольного опьянения. В начале осени Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Защита Ефремова обжаловала приговор.

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