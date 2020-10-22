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Депутат Мосгордумы Шереметьев получил условный срок за аферу с премиями

Шереметьев ежемесячно подавал документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания, но в действительности присваивая все деньги себе, установило следствие
Олег Шереметьев
Олег Шереметьев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о махинациях с премиями на более чем 2 млн руб., сообщили РБК в Замоскворецком суде Москвы.

«Признать виновным по части 4 статьи 159 и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года <...> Наказание считать условным» — огласила приговор судья Наталья Чепрасова.

Кроме того, суд вынес Шереметьеву дополнительное наказание — лишение права занимать государственные должности сроком на 2 года. Гражданский иск суд удовлетворил в полном объеме, Шереметьев должен вернуть в бюджет 2 171 579 руб., до возмещения ущерба арест, наложенный на его имущество, сохраняется.

Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Расследование дела было завершено в конце сентября. По версии следователей, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Депутат запрашивал суммы от 350 тыс. до 850 тыс. руб., в действительности присваивая все деньги себе.

Материальный ущерб бюджету Москвы от действий Шереметьева Следственный комитет оценил в сумму более чем 2 млн руб.

СК закончил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева
Общество
<p>Олег Шереметьев</p>

Об уголовном деле против Шереметьева СК сообщил 20 августа. Фракция КПРФ в Мосгордуме передала тогда в РБК заявление. «Мы не верим в обвинения следствия — они для нас большая неожиданность, особенно учитывая, что депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы... Более того, возникают вопросы к процессуальной стороне дела. К Шереметьеву долгое время не допускали адвокатов, и все обыски проходили без их присутствия. Когда у Олега Михайловича поднялось давление 180/100, ему в течение часа отказывали в вызове врача. Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись», — заявили его коллеги по фракции.

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На следующий день Пресненский суд Москвы поместил Шереметьева под домашний арест. Он заявил тогда, что не признает вину. «[Обвинение] основано на заявлении бывшей моей помощницы. Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена», — сказал депутат.

Авторы
Владислав Гордеев, Маргарита Алехина
суд мошенничество Мосгордума
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