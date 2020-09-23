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СК закончил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

Олег Шереметьев
Олег Шереметьев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Правоохранительные органы завершили расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, которого подозревают в особо крупном мошенничестве и хищении средств. Об этом говорится на сайте ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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Олег Шереметьев

По версии следователей, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Депутат запрашивал суммы от 350 тыс. до 850 тыс. руб., в действительности присваивая все деньги себе.

Материальный ущерб бюджету Москвы от действий Шереметьева Следственный комитет оценил в сумму более чем 2 млн руб.

Правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств, подтверждающих вину депутата, включая показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения, которые засняли получение денег.

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Ранее источники РБК говорили, что Шереметьева подозревают в хищении в общей сложности 2,169 млн руб. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Собеседники РБК говорили, что управление бухгалтерского учета аппарата Мосгордумы на основании служебных записок Шереметьева перечисляло деньги на счет его помощницы. В записках депутат указывал, что она имеет право на премии, при этом самой женщине он объяснил, что ей приходят средства для выплат другим служащим. В итоге помощница снимала деньги со своей карты и наличными передавала начальнику.

Мосгорсуд депутат СК мошенничество расследование
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СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
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В СК назвали похищенную депутатом Мосгордумы сумму
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