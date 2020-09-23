СК закончил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

Олег Шереметьев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Правоохранительные органы завершили расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, которого подозревают в особо крупном мошенничестве и хищении средств. Об этом говорится на сайте ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следователей, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Депутат запрашивал суммы от 350 тыс. до 850 тыс. руб., в действительности присваивая все деньги себе.

Материальный ущерб бюджету Москвы от действий Шереметьева Следственный комитет оценил в сумму более чем 2 млн руб.