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В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки

Сегодняшний показатель стал новым рекордом. До этого максимальное количество смертей фиксировалось 15 октября — 286. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперштаба, приблизилось к 25 тыс.
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в России умерли 317 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимальное число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Показатель впервые перевалил за 300. Предыдущий максимум зафиксировали 15 октября — тогда COVID-19 унес жизни 286 человек. Всего число смертей от коронавируса по стране достигло 24 952.

Днем ранее от коронавирусной инфекции в России умерли 269 человек. Более 200 суточных летальных исходов в стране после летнего падения смертности начали выявлять с 13 октября.

Кроме Москвы (6121), Санкт-Петербурга (3509) и Подмосковья (1501) самая высокая смертность от COVID-19 в следующих регионах:

  • Дагестан (730);
  • Свердловская область (718);
  • Ростовская область (690);
  • Нижегородская область (673);
  • Красноярский край (612).

При этом Росстат за апрель—август насчитал более 45 тыс. умерших от коронавируса. Разница с данными оперативного штаба объясняется тем, что ведомство включает в статистику смерти, когда COVID-19 не подтвержден, но общее течение болезни позволяет говорить о нем. Кроме того, Росстат также считает умерших от других заболеваний, обострившихся на фоне коронавирусной инфекции.

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Заболели за последние 24 часа 15,7 тыс. человек, общее число инфицированных составляет 1,447 млн. На фоне роста заболеваемости во многих регионах страны ввели новые ограничения. В 50 субъектах жителям пожилого возраста, тем, кто имеет хронические заболевания, беременным женщинам рекомендовали соблюдать самоизоляцию.

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В 26 регионах власти рекомендовали или потребовали перевести на удаленную работу часть сотрудников. Для некоторых работников — например, в возрасте старше 65 лет — дистанционный формат сделали обязательным. Более чем в двух десятках субъектов ограничили проведение массовых мероприятий и работу заведений общепита.

Согласно актуальной информации американского Университета Хопкинса, во всем мире коронавирус унес жизни 1,124 млн человек. Больше всего умерших в США, Бразилии и Индии.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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