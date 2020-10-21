В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки

Сегодняшний показатель стал новым рекордом. До этого максимальное количество смертей фиксировалось 15 октября — 286. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперштаба, приблизилось к 25 тыс.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в России умерли 317 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимальное число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Показатель впервые перевалил за 300. Предыдущий максимум зафиксировали 15 октября — тогда COVID-19 унес жизни 286 человек. Всего число смертей от коронавируса по стране достигло 24 952.

Днем ранее от коронавирусной инфекции в России умерли 269 человек. Более 200 суточных летальных исходов в стране после летнего падения смертности начали выявлять с 13 октября.

Кроме Москвы (6121), Санкт-Петербурга (3509) и Подмосковья (1501) самая высокая смертность от COVID-19 в следующих регионах: