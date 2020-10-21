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Пандемия коронавируса ,  
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Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России

По словам президента, частично рост летальных исходов от COVID-19 связан с более тщательной фиксацией причин смертности. Общая смертность снизилась почти в два раза по сравнению с весной, отметил Путин
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России растет число летальных исходов заражения коронавирусом, но частично это объясняется более тщательной фиксацией причин смертности от заболевания, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам главы государства, эту тему он обсуждал в среду утром со специалистами.

«Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности», — сказал Путин. 

При этом «общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной», отметил Путин. По его словам, «это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения».

За прошедшие сутки в России умерли 317 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Это стало максимальным показателем смертности за сутки с начала пандемии. До этого наибольшее число смертей фиксировалось 15 октября — 286. Днем ранее от коронавируса в России умерли 269 человек. Общее число смертей с начала пандемии достигло 24 952.

Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса
Общество
Владимир Путин

Несмотря на рост заболеваемости, никакие жесткие ограничения пока не планируются, сказал на встрече Путин. По его словам, сейчас врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты. На данном этапе для борьбы с заболеванием необходимо сосредоточиться на расширении тестирования, укреплении системы здравоохранения, а также на соблюдении мер профилактики и проведении вакцинации, указал президент.

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Автор
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