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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве не увидели смысла в КТ при бессимптомном COVID-19

По словам главного диагностика ведомства Игоря Тюрина, это не способ скрининга и не покажет отсутствие или наличие коронавируса. Создаваемый жителями ажиотаж на КТ только перегружает систему здравоохранения
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает без симптомов, не следует делать компьютерную томографию (КТ). Об этом говорится в заявлении главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессора Игоря Тюрина (есть у РБК).

Ученый отметил, что сейчас в регионах наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях, где граждане без назначения врача хотят сделать КТ для выявления COVID-19.

«КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», — объяснил Тюрин.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эксперт отметил, что самым надежным и точным способом выявить коронавирус сейчас служит ПЦР-тест, при котором берется мазок из горла. Томография же не имеет никакого отношения к диагностике.

«КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — заявил диагностик.

Тюрин добавил, что изменения в легких также не считаются свидетельством COVID-19, поскольку могут возникать и при любом другом респираторном заболевании.

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Фото:Hannah McKay / Getty Images

В начале октября об очередях на компьютерную томографию сообщали жители Магнитогорска. По их словам, ждать обследования приходится по несколько суток, в городе работают всего три томографа. Местные власти заявили, что граждане сами вызывают ажиотаж, когда приходят сделать КТ без соответствующего назначения врача.

Позже жители Перми начали жаловаться в социальных сетях на невозможность пройти томографию, так как очередь на обследование растянулась на две недели. При этом КТ недоступна ни в частных клиниках, ни по полису ОМС. 20 октября больница города Чайковского в Пермском крае сообщила о выходе из строя компьютерного томографа из-за повышенной нагрузки на аппарат.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Котляр, Егор Губернаторов
коронавирус Минздрав симптомы
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