В Минздраве не увидели смысла в КТ при бессимптомном COVID-19

По словам главного диагностика ведомства Игоря Тюрина, это не способ скрининга и не покажет отсутствие или наличие коронавируса. Создаваемый жителями ажиотаж на КТ только перегружает систему здравоохранения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает без симптомов, не следует делать компьютерную томографию (КТ). Об этом говорится в заявлении главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессора Игоря Тюрина (есть у РБК).

Ученый отметил, что сейчас в регионах наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях, где граждане без назначения врача хотят сделать КТ для выявления COVID-19.

«КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», — объяснил Тюрин.

Эксперт отметил, что самым надежным и точным способом выявить коронавирус сейчас служит ПЦР-тест, при котором берется мазок из горла. Томография же не имеет никакого отношения к диагностике.