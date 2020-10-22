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В AliExpress представили портрет типичного покупателя в регионах

Петербуржцы закупаются пляжными сабо, омички — теплыми тапочками, а в Нижнем Новгороде заказывают жилеты с подогревом. Такие выводы сделали в «AliExpress Россия», где провели исследование предпочтений среди своих клиентов
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперты «AliExpress Россия» провели исследование запросов своих клиентов из российских городов, расположенных за пределами столичного региона. В компании составили их примерные портреты. Почти везде девушки покупают теплые спортивные костюмы, молодые люди — худи из флиса. Главный аксессуар этого сезона — «ленивые шнурки», которые не нужно завязывать. Женщины тратят на одежду больше мужчин — в среднем в 4,2 раза. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК.

Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress Фото:пресс-служба AliExpress
Фото: пресс-служба AliExpress

  • В Петербурге мужчины все еще рассчитывают на пляжный отдых, отмечают авторы исследования. Они закупаются пляжными сабо и шортами-карго, у которых топовая позиция в разделе «мужская одежда». Сабо же стали второй по популярности обувью у горожан, их опередили только водонепроницаемые ботинки. Также петербуржцы заказывали яркие однотонные худи из флиса, повседневные рубашки и футболки с принтами.

    Петербургские девушки этой осенью покупают теплые спортивные костюмы, все чаще размера оверсайз, а также однотонные водолазки, клетчатые рубашки и леггинсы на высокой талии. Из обуви петербурженки предпочитают лоферы на натуральном меху, а также ботильоны на массивном каблуке. Не могут этой осенью жительницы Петербурга обойтись без блузок с рукавом-фонариком, белых ботинок и вместительных сумок.

    Женщины в Петербурге потратили на одежду в шесть раз больше мужчин. Самой дорогой покупкой стала шуба, за которую, в среднем, заплатили 90 тыс. руб.

  • Жительницы Нижнего Новгорода поддерживают главные тренды: теплые спортивные костюмы, водолазки и леггинсы. Для дома они покупают стильные домашние тапочки (первое место в разделе обувь), а для прогулок — ботильоны на высоком тонком каблуке, а также зимние ботинки на плоской подошве. Обязательный аксессуар сезона — маленькие дизайнерские сумочки из плюша или твида с цепью или кисточкой.

    Мужчины из Нижнего Новгорода тоже заказывали худи из флиса, рубашки, а также классические джинсы. Обувь: лоферы, дышащие кроссовки и модельные туфли-броги. Также в тренде жилеты с подогревом от аккумулятора, которые могут согревать до 14 часов.

    В Нижнем Новгороде женщины потратили на модную одежду в 4,8 раза больше мужчин. Самой дорогой покупкой в городе также стала шуба, в среднем, за 20 тыс. руб.

  • В Казани девушки тоже поддерживают тренд с большими спортивными костюмами. К леггинсам и водолазкам там заказывают длинное стеганое пальто с поясом. Из обуви: теплые белые кроссовки и теплые тапочки из искусственного меха. Писк сезона — вместительная сумка-мешок из искусственного меха.

    Казанцы тоже покупают худи и рубашки, а также шаровары в стиле хип-хоп с большим количеством карманов. Из обуви: водонепроницаемые походные и зимние кожаные ботинки.

    Женщины в Казани потратили на модную одежду в 5,2 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка — шуба за 90 тыс. руб.

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    Фото:АГН «Москва»

  • Тренды у девушек в Самаре те же: спортивные костюмы, водолазки, клетчатые рубашки, леггинсы на высокой талии. Образ дополняют лоферы на натуральном меху без застежки и сумка-мессенджер на плечо. Обувь: ботильоны на массивном каблуке.

    Мужчины из Самары закупаются худи, там поддерживают жителей Нижнего Новгорода с покупкой жилетов с подогревом, а на ноги заказывают водонепроницаемые походные ботинки и дышащие кроссовки.

    Самарчанки потратили этой осенью на покупки в 3,5 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка: шуба за 70 тыс. руб.

  • Жители Уфы общий тренд развивают. Мужчины покупают зимние пуховики. На ноги заказывают дышащие кроссовки и водонепроницаемые походные ботинки или в стиле «милитари». Покупают также яркие худи и джинсы.

    Девушки, помимо спортивных костюмов, покупают водолазки с рисунком «лапша». Образ дополняют резиновые сапоги, а также сапоги до колена на высоком каблуке.

    В Уфе женщины потратили на одежду в 4,6 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка — не шуба, а зимнее женское пальто, стоимостью 22 тыс. руб.

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    Сотрудники склада Алиэкспресс&nbsp;в городе Домодедово

  • В Челябинске, как и в других городах, заказывают спортивные костюмы, водолазки, леггинсы и пальто. На ноги: лоферы и ботильоны на массивном каблуке.

    Из интересного у жителей Челябинска: сапоги-дутики, кроссовки на толстой подошве и ботинки «милитари». Все остальное уже привычное: худи, рубашки, футболки и теплые домашние тапочки.

    Жительницы Челябинска потратили на одежду в 3,8 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка: мужская зимняя куртка за 22 тыс. руб.

  • В Ростове-на-Дону местным девушкам, помимо спортивных костюмов, приглянулись однотонные водолазки, блузки с длинным рукавом-фонариком и воротником-стойкой. Из обуви заказывают: меховые слипоны и сапоги до колена на высоком каблуке. Ростовчанки также заказывали и сумки-тоут с принтами мультяшных котов.

    Жители Ростова заказывают карго-шорты, тонкие свитеры-водолазки, а также фитнес-футболки с v-образным вырезом. Самая популярная обувь — теплые плюшевые тапочки, а также дышащие кроссовки и кеды из парусины.

    Женщины в Ростове-на-Дону потратили на одежду в 3,5 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка: шуба стоимостью 115 тыс. руб.

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    Фото:АГН «Москва»

  • В Омске девушки, помимо спортивных костюмов, покупают однотонные водолазки и вельветовые рубашки. Из обуви: элегантные домашние тапочки из искусственного меха, а также зимние ботинки и лоферы на меху.

    Жители Омска также покупают худи, рубашки и джинсы. Самыми популярными моделями обуви стали мужские ботинки на нескользящей подошве, а также водонепроницаемые походные ботинки.

    Женщины в Омске тратили на одежду в 3,3 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка: шуба за 30 тыс. руб.

  • В Новосибирске поддерживают тренд с теплыми спортивными костюмами. Также жительницы покупают водолазки с рисунком «лапша» и леггинсы на высокой талии. Из обуви: ботильоны на массивном каблуке, полуботинки в английском стиле и замшевые ботинки на меху со шнуровкой.

    Горожане выбирают яркие худи из флиса, рубашки, джинсы, ботинки на нескользящей подошве и модельные туфли с острым носом.

    Женщины в Новосибирске потратили этой осенью на одежду в 3,5 раза больше мужчин. Самая дорогая покупка: шуба за 20 тыс. руб.

Исследование аналитики «AliExpress Россия» проводили среди своих клиентов, которые делали заказы в сентябре 2020 года. Компания проанализировала покупки жителей 14 российских городов: Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Уфы, Омска и Перми.

Похожее исследование сотрудники «AliExpress Россия» представили в середине февраля. По итогам 2019 года Москву назвали «городом победившего нормкора». В столичных трендах из одежды и обуви были кроссовки, рюкзаки, худи и джинсы. В петербургском стиле исследователи заметили две тенденции: спортивный кэжуал, а также романтику и сексуальность. А вот в Краснодаре исследователи отметили высокий интерес к аксессуарам: серьгам, брошам и браслетам.

Авторы
Максим Ярыгин, Ирина Парфентьева
вещи продажа интернет-магазин AliExpress
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