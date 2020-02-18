Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

В AliExpress проанализировали запросы пользователей из семи городов России и составили портрет их жителей по их предпочтениям в одежде и товарам для хобби

Сотрудники склада Алиэкспресс в городе Домодедово (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК.

Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора». Весь 2019 год в тренде были кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами (по 13 тыс. запросов), а также худи, джинсы и поясные сумки (по 10 тыс. запросов).



Весной растет спрос на юбки и боди (по 12 тыс. запросов), а также шорты (7 тыс.). Летом москвичи выбирают кеды, а обязательным предметом их гардероба становятся дождевики.



Среди других московских трендов в AliExpress перечислили осознанное потребление и экологичный подход к вещам, высокий спрос на украшения и любовь к пижамам-кигуруми.



авторы исследования называют «городом победившего нормкора». Весь 2019 год в тренде были кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами (по 13 тыс. запросов), а также худи, джинсы и поясные сумки (по 10 тыс. запросов). Весной растет спрос на юбки и боди (по 12 тыс. запросов), а также шорты (7 тыс.). Летом москвичи выбирают кеды, а обязательным предметом их гардероба становятся дождевики. Среди других московских трендов в AliExpress перечислили осознанное потребление и экологичный подход к вещам, высокий спрос на украшения и любовь к пижамам-кигуруми. В стиле Санкт-Петербурга аналитики выявили две основные тенденции: спортивный кэжуал, а также романтику и сексуальность. Так, число запросов на кроссовки составило 9 тыс., еще по 8 тыс. собрали худи, леггинсы и футболки. В то же время в городе ищут чулки (6 тыс. запросов) корсеты и кружево (примерно по 3 тыс. запросов).



«Стоит отметить большую заинтересованность пользователей к товарам для хобби и творчества: графические планшеты, картины по номерам и вышивка пользовались большой популярностью», — сообщили в AliExpress Россия.