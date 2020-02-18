Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов
Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК.
- Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора». Весь 2019 год в тренде были кроссовки, рюкзаки, футболки с принтами (по 13 тыс. запросов), а также худи, джинсы и поясные сумки (по 10 тыс. запросов).
Весной растет спрос на юбки и боди (по 12 тыс. запросов), а также шорты (7 тыс.). Летом москвичи выбирают кеды, а обязательным предметом их гардероба становятся дождевики.
Среди других московских трендов в AliExpress перечислили осознанное потребление и экологичный подход к вещам, высокий спрос на украшения и любовь к пижамам-кигуруми.
- В стиле Санкт-Петербурга аналитики выявили две основные тенденции: спортивный кэжуал, а также романтику и сексуальность. Так, число запросов на кроссовки составило 9 тыс., еще по 8 тыс. собрали худи, леггинсы и футболки. В то же время в городе ищут чулки (6 тыс. запросов) корсеты и кружево (примерно по 3 тыс. запросов).
«Стоит отметить большую заинтересованность пользователей к товарам для хобби и творчества: графические планшеты, картины по номерам и вышивка пользовались большой популярностью», — сообщили в AliExpress Россия.
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В Краснодаре AliExpress увидел высокий интерес к аксессуарам: серьгам, брошам и браслетам (более 3 тыс. запросов по каждой категории). Кроме того, в городе высокий спрос на «умные» часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. (15 тыс. запросов в общей сложности). Самыми популярными предметами одежды стали кроссовки, футболки, платья и купальники.
«Судя по запросам на AliExpress, в свободное время краснодарцы чаще всего ходят в походы, рисуют на планшетах, медитируют с помощью конструкторов и наблюдают за природой через микроскоп», — рассказали аналитики, отметив, что каждая категория набрала около 20 тыс. запросов.
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Пользователи из Казани оставили порядка 10 тыс. запросов на кроссовки, толстовки, юбки, боди, кардиганы и сумки. Активные покупательницы из Казани часто ищут платье, серьги, женские футболки и купальники. На каждую категорию пришлось около 3 тысяч запросов. «Полноценной и важной частью образа» казанцев в AliExpress называют последние модели гаджетов.
«Любители технологий остаются в технотренде и дома: в топе столик для ноутбука (2,4 тысячи запросов) и увлажнитель воздуха (1,6 тысячи запросов)», — добавили аналитики.
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В Нижнем Новгороде выделили два типа любителей онлайн-покупок: энтузиастов мира гаджетов и любителей винтажа. Первые искали геймерские кресла (3 тыс. запросов), платформу для разработки электронных устройств (более 2 тыс. запросов). Вторые — ретро-платья, корсеты. Среди необычных запросов — флаконы для духов, которые собрали более 5 тыс. запросов.
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Жители Новосибирска чаще всего ищут теплую одежду: фланелевые рубашки, джинсы с начесом, парки и куртки, — эти категории набрали 30 тыс. запросов. В то же время новосибирцы интересовались черными мотоциклетными косухами из кожзама (10 тыс. запросов). Новосибирск — единственный город, где аналитики заметили внимание к животным — высокий интерес к курткам для собак (более 5 тыс. запросов).
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Поисковые запросы из Екатеринбурга были в основном ориентированы на бьюти-товары и модную одежду. Патчи для глаз, макияжные кисти, маски и косметички собрали по 3 тыс. запросов. Одновременно запросы показали высокий интерес к кроссовкам, рюкзакам, поясным сумкам, боди и кедам (в сумме 25 тыс. запросов).