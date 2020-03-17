Продажи российских производителей на AliExpress выросли на фоне пандемии

Проблемы китайских производителей оказались выгодны их российским коллегам. Их продажи на фоне карантина в КНР выросли на 20%

Фото: АГН «Москва»

На фоне карантина в Китае, введенного из-за коронавируса, продажи российских производителей на онлайн-площадке AliExpress выросли на 20% в период с февраля по начало марта, говорится в сообщении «AliExpress Россия».

Пресс-служба онлайн-магазина сообщила, что почти все (95%) производителей товаров из Китая уже вернулись к штатному режиму работы, который был прерван из-за эпидемии. Часть посылок все еще задерживается, но все задержанные в последние полтора месяца посылки должны быть доставлены получателям в течение десяти дней. Последние отмены заказов продавцами пришлись на 16 марта, деньги за них будут возвращены покупателям. Клиентам, пострадавшим от задержек, компания рассчитывает компенсировать ущерб с помощью купонов, размер которых будет зависеть от суммы ожидания и суммы заказа. Общая сума таких купонов составит 90 млн руб.

На фоне проблем китайских производителей локальные поставщики товаров увеличили долю рынка. «За время карантина в Китае (февраль — начало марта) продажи российских производителей на «AliExpress Россия» выросли на 20%. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков», — говорится в сообщении.

Для того чтобы решить логистические проблемы, AliExpress объявил о запуске новых маршрутов доставки в России. В крупнейшие города — Москву, Новосибирск и Екатеринбург — совместно с «Почтой России» будут запущены чартерные рейсы. С их помощью заказы будут доставлены в почтовые отделения, постаматы и супермаркеты X5 Retail Group.

AliExpress столкнулся с проблемами на фоне коронавируса. В частности, в январе появились сообщения о том, что вирус может передаваться через посылки из Китая. Тогда в пресс-службе компании опровергли эту информацию, заявив, что тщательно следят за безопасностью посылок.