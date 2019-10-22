Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Медведев предупредил о переквалификации из-за роботов, снятие санкций с танкеров «Ямал СПГ», отказ в частотах под беспилотники, Счетная палата сочла неэффективными инвестиции в Северный Кавказ — главные новости в обзоре РБК

СПГ-танкер ледового класса Arc7 с продукцией завода "Ямал СПГ" (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Медведев посоветовал готовиться к «серьезной переквалификации» из-за роботов

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на форуме в «Сколково» и рассказал о работе государства над цифровыми технологиями.

Роботизация заставит многих людей пройти переквалификацию, нужно готовить специалистов, которые будут работать с автоматикой.

При этом премьер верит в баланс между роботами и людьми — в странах, широко внедривших роботов, уровень занятости людей остается высоким.

Власти работают над возможностью поступать в вузы через интернет, для реализации этого проекта уже отобрали 50 учебных заведений.

С танкеров для завода «Ямал СПГ» сняли санкции

США сняли санкции с канадо-китайской компании TC LNG Shipping, владеющей четырьмя танкерами завода «Ямал СПГ», рассказали в НОВАТЭКе.