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Что случилось за день. Главные новости РБК
Медведев предупредил о переквалификации из-за роботов, снятие санкций с танкеров «Ямал СПГ», отказ в частотах под беспилотники, Счетная палата сочла неэффективными инвестиции в Северный Кавказ — главные новости в обзоре РБК
СПГ-танкер ледового класса Arc7 с продукцией завода "Ямал СПГ" (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Медведев посоветовал готовиться к «серьезной переквалификации» из-за роботов

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на форуме в «Сколково» и рассказал о работе государства над цифровыми технологиями.

  • Роботизация заставит многих людей пройти переквалификацию, нужно готовить специалистов, которые будут работать с автоматикой.

  • При этом премьер верит в баланс между роботами и людьми — в странах, широко внедривших роботов, уровень занятости людей остается высоким.

  • Власти работают над возможностью поступать в вузы через интернет, для реализации этого проекта уже отобрали 50 учебных заведений.

С танкеров для завода «Ямал СПГ» сняли санкции

США сняли санкции с канадо-китайской компании TC LNG Shipping, владеющей четырьмя танкерами завода «Ямал СПГ», рассказали в НОВАТЭКе.

  • Ограничения ввели в сентябре этого года против одного из владельцев TC LNG Shipping — китайской компании Cosco.
  • Cosco оказалась в санкционном списке по подозрению в перевозках иранской нефти.
  • TC LNG поставила «Ямал СПГ» четыре танкера — «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов» и «Владимир Воронин». В НОВАТЭКе говорили, что санкции не коснутся флота.

Проект Ротенберга и «Ростеха» не получил запрошенные частоты

Госкомиссия по радиочастотам отклонила заявку компании «ГЛОНАСС-ТМ» о выделении частот 350–370 МГц для создания сети широкополосного доступа в интернет.

  • ГЛОНАСС-ТМ — совместный проект оператора АО «ГЛОНАСС» (ему принадлежит 25%) и оператора системы «Платон» «РТ-Инвест Транспортные Системы» (75%), в капитале которого присутствуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь и «Ростех».
  • Запрашиваемые частоты нужны для создания федеральной системы транспортной телематики.
  • Эта система должна оптимизировать управление транспортной инфраструктурой, внедрение беспилотного или высокоавтоматизированного транспорта, а также помочь отслеживать грузы и снизить число ДТП.

Счетная палата заявила о неэффективности вложений в Северный Кавказ

Ведомство проанализировало бюджетные субсидии в регионы Северо-Кавказского федерального округа, направленные в рамках программы социально-экономического развития.

  • Аудиторы считают, что субсидии не оказали значимого эффекта ни для рынков, ни для инвестиций.
  • Механизм отбора, финансирования и реализации проектов Счетная палата посчитала сложным, непрозрачным и сопряженным с коррупционными рисками.
  • В качестве примера привели Дагестан, где в 2018 году вообще не заключались соглашения с акционерным обществом региона.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Сбербанк, Счетная палата, Дмитрий Медведев
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