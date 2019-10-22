Что случилось за день. Главные новости РБК

Медведев посоветовал готовиться к «серьезной переквалификации» из-за роботов
Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на форуме в «Сколково» и рассказал о работе государства над цифровыми технологиями.
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Роботизация заставит многих людей пройти переквалификацию, нужно готовить специалистов, которые будут работать с автоматикой.
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При этом премьер верит в баланс между роботами и людьми — в странах, широко внедривших роботов, уровень занятости людей остается высоким.
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Власти работают над возможностью поступать в вузы через интернет, для реализации этого проекта уже отобрали 50 учебных заведений.
С танкеров для завода «Ямал СПГ» сняли санкции
США сняли санкции с канадо-китайской компании TC LNG Shipping, владеющей четырьмя танкерами завода «Ямал СПГ», рассказали в НОВАТЭКе.