Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Сделано в России: псковский электротехнический промышленный кластер Партнерский материал, 15:29 Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку Экономика, 15:26 В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных Общество, 15:23 В чемпионате Турции вратарь получил удаление на 20-й секунде игры Спорт, 15:23 Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями Политика, 15:20 Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов Общество, 15:09 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 15:00 Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки Финансы, 15:00 Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза Политика, 14:57 Журналисты отметили похожую одежду у Путина и Эрдогана на встрече в Сочи Политика, 14:55 Издатель Forbes подал в суд на группу «Сафмар» Гуцериева Бизнес, 14:48 Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии Общество, 14:48 Время арендаторов: в Москве резко вырос спрос на офисы Недвижимость, 14:45 В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей Общество, 14:43
Общество ,  
0 
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
По мнению премьера, низкоквалифицированную работу должны выполнять машины, а людям нужно учиться работать с роботами
Фото: TPG / ZUMA / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК. Выступая на пленарной сессии форума «Открытые инновации», он заявил, что низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к машинам.

«В мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — сказал Медведев. Несмотря на большое количество машин в этих государствах, уровень занятости там остается высоким, добавил премьер.

«Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами», — призвал Медведев.

О плюсах и минусах роботизации несколько раз говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Например, в апреле прошлого года она заявила, что замена людей роботами будет эффективна в тех сферах, которые требуют рутинного труда, складываются из последовательности элементарных операций, выполняемых по жестким правилам.

Технологии и медиа
Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

Побочным эффектом внедрения новых технологий Матвиенко назвала высвобождение большого числа сотрудников, занятых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. «Хотя при этом появятся и новые профессии», — добавила она.

При этом Матвиенко выразила уверенность, что роботы не смогут заменить депутатов, потому что в законодательной сфере необходимы целеполагание, смысловое наполнение и творчество.

В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди. Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать.

Авторы: Артем Филипенок, Юлия Старостина
Теги: Дмитрий Медведев, робот
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter