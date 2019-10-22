Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов

По мнению премьера, низкоквалифицированную работу должны выполнять машины, а людям нужно учиться работать с роботами

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Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК. Выступая на пленарной сессии форума «Открытые инновации», он заявил, что низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к машинам.

«В мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — сказал Медведев. Несмотря на большое количество машин в этих государствах, уровень занятости там остается высоким, добавил премьер.

«Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами», — призвал Медведев.

О плюсах и минусах роботизации несколько раз говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Например, в апреле прошлого года она заявила, что замена людей роботами будет эффективна в тех сферах, которые требуют рутинного труда, складываются из последовательности элементарных операций, выполняемых по жестким правилам.

Побочным эффектом внедрения новых технологий Матвиенко назвала высвобождение большого числа сотрудников, занятых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. «Хотя при этом появятся и новые профессии», — добавила она.

При этом Матвиенко выразила уверенность, что роботы не смогут заменить депутатов, потому что в законодательной сфере необходимы целеполагание, смысловое наполнение и творчество.

В исследовании консалтинговой группы McKinsey от января 2017 года говорилось, что из-за развития робототехники больше всего пострадают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно автоматизировать 75% функций, которые выполняют люди. Также могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: почти две трети работ там можно успешно роботизировать.