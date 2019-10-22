Аудиторы заявили о неэффективности вложения средств в Северный Кавказ

В ведомстве считают, что вложенные за три года 8 млрд руб. серьезно не улучшили ситуацию в регионе

Вложенные за последние три года в программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа 8 млрд руб. не принесли значимого эффекта ни для региональных рынков, ни для инвестиций. Об этом говорится в материалах Счетной палаты, которые были опубликованы по итогам анализа использования бюджетных субсидий (есть в распоряжении РБК).

В Счетной палате отметили, что бюджетные средства предоставляются регионам Северного Кавказа для инвестирования в корпорации развития на реализацию инвестпроектов. Однако сам механизм отбора, финансирования и реализации проектов «сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками». Деньги получают акционерные общества субъектов СКФО, а федеральные органы при этом не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью.

В качестве примера приводятся Дагестан, где соглашения с акционерным обществом в 2018 году не заключались, а также Ингушетия, где вместо соглашения об осуществлении имущественного взноса заключалось соглашение о предоставлении субсидий.

Минусом аудиторы назвали и тот факт, что реализация программы развития регионов Северного Кавказа осуществляется в отсутствие актуализированной стратегии развития федерального округа. Например, в Северной Осетии порядок инвестирования в негосударственные коммерческие организации не обновлялся с 2004 года. В результате полностью реализовать только два инвестпроекта из пяти, создано лишь 25% от запланированного количества рабочих мест.

В Министерстве по делам Северного Кавказа с выводами Счетной палаты в целом согласились, однако указали, что речь идет не о неэффективном использовании средств, а о задержке сроков реализации. По словам главы ведомства Сергея Чеботарева, с момента проверки Счетной палаты число реализованных инвестпроектов достигло 12, а до конца года планируется завершить еще 10, что позволит создать дополнительно тысячу рабочих мест и дополнительно привлечь 6,6 млрд руб. внебюджетных инвестиций.