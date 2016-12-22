Трамп опроверг связь обвиненной россиянки со своим предвыборным штабом

Президент США Дональд Трамп опроверг причастность обвиненной во вмешательстве в президентские выборы россиянки Елена Хусяйновой к его предвыборному штабу. Об этом сообщил американский лидер на пресс-конференции в городе Скотсдейл штата Аризона. Трансляцию пресс-конференции вела газета The Washington Post.



«Нет. Они не относятся к моему лагерю. И все хакеры, и тех, кого вы перечислили, они не относятся к моей кампании», — сказал американской лидер.

Трамп отметил, что с его предшественником президентом Бараком Обамой контактировали ФБР «в сентябре задолго до выборов», которые состоялись 8 ноября 2016 года. Американский лидер заметил, что тогда президенту США сказали о «возможном вмешательстве со стороны русских». «И он ничего с этим не сделал, потому что он думал, что Хиллари Клинтон выиграет. Он ничего не сделал ни пошевелили пальцем, не потратил ни центра. Мы сделали многое, чтобы защитить грядущие выборы», — сказал Трамп.



Президент США заметил, что в любом случае это возможное вмешательство никак не повялило на голосование. «И все с этим согласны», — сказал Трамп.

В пятницу, 19 октября, Министерство юстиции США обвинила жительнице Санкт-Петербурга Хусяйнову во сговоре с целью нанести ущерб политической системе США и вмешаться в американских выборный процесс. Как полагают в американском ведомстве, россиянка была бухгалтеро​м в «Проекте Лахта», который, как полагают в США, проводил операцию по вмешательстве в выбору. В рамках этой операции были созданы тысячи аккаунатов в соцсетях от имени граждан США. Сама россиянка отвечала за финансовые документы этого проекта, в которых были прописаны все финансовые расходы, в том числе выплаты активистам, оплата рекламы в соцестях и доменных имен и покупка серверов, заметили в американском Минюсте.