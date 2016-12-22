Посольство прокомментировало выдвинутые США обвинения в адрес россиянки

В посольстве России в США заявили, что новые «нападки» в адрес России связаны с предстоящими промежуточными выборами в Соединенных Штатах. Так в российской дипломатической миссии прокомментировали обвинения во вмешательстве в выборы в адрес россиянки Елены Хусяйновой. Ответ посольства опубликован на его странице в Facebook.
«Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства», — говорится в сообщении российской дипмисии. Также в посольстве отметили, что Вашингтону нужны новые обоснования, чтобы вести санкционную политику, которую в дипмиссии назвали «раскрученным санкционным маховиком».
Обвинения в отношении России посольство назвало голословными и бездоказательными. В дипведомстве добавили, что они звучат из уст «некоторых политиков и бюрократов в Вашингтоне», несмотря на то, что Москва неоднократно говорила о своей готовности «конструктивно сотрудничать» в сфере кибербезопасности. «Все та же лозунговая дипломатия», — заключили в посольстве.
В пятницу, 19 октября, Министерство юстиции США обвинило жительницу Санкт-Петербурга Хусяйнову в сговоре, который имел цель навредить американской политической системе и вмешаться в выборы 2016 и 2018 года. В американском Минюсте полагают, что она работала бухгалтером в «Проекте Лахта», который занимался вмешательством в выборный процесс.
Президент США Дональд Трамп, комментируя выдвинутые россиянке обвинения, сказал, что она не была связана с его предвыборным штабом. По его словам, также никакой связи между его кампанией и «хакерами» также нет.