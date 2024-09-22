В Белграде рядом со зданием парламента нашли бомбу времен Первой мировой

Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг времен Первой мировой войны был найден 19 сентября во время строительных работ в центре сербской столицы. Его вывезли и обезвредили

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В Сербии обезвредили снаряд времен Первой мировой войны, обнаруженный во время строительных работ в центре Белграда, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, его слова ведомство приводит в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг был найден 19 сентября во время работ на улице Влайковичева, где строят подземный гараж. Рядом находится здание Национального собрания (Скупщины) страны.

Строительная техника наткнулась на боеприпас на глубине 8 м. Полиция выставила оцепление, его извлекли и вывезли в Делиблатские пески в крае Воеводина, где уничтожили.

Дачич отметил, что с начала этого года сотрудники МВД обезвредили шесть авиабомб, оставшихся после бомбардировок Югославии 1999 года, две из них весили более тонны.

Одну из них уничтожили в апреле. Снаряд массой около тонны с зарядом взрывчатого вещества 430 кг нашли на стройплощадке в Нише.