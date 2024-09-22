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В Белграде рядом со зданием парламента нашли бомбу времен Первой мировой

Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг времен Первой мировой войны был найден 19 сентября во время строительных работ в центре сербской столицы. Его вывезли и обезвредили

В Белграде рядом со зданием парламента нашли бомбу времен Первой мировой
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В Сербии обезвредили снаряд времен Первой мировой войны, обнаруженный во время строительных работ в центре Белграда, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, его слова ведомство приводит в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Снаряд калибра 305 мм и весом более 280 кг был найден 19 сентября во время работ на улице Влайковичева, где строят подземный гараж. Рядом находится здание Национального собрания (Скупщины) страны.

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Строительная техника наткнулась на боеприпас на глубине 8 м. Полиция выставила оцепление, его извлекли и вывезли в Делиблатские пески в крае Воеводина, где уничтожили.

Дачич отметил, что с начала этого года сотрудники МВД обезвредили шесть авиабомб, оставшихся после бомбардировок Югославии 1999 года, две из них весили более тонны.

Одну из них уничтожили в апреле. Снаряд массой около тонны с зарядом взрывчатого вещества 430 кг нашли на стройплощадке в Нише.

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Елена Чернышова
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