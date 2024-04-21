В Сербии обезвредили авиабомбу времен бомбардировок Югославии
В Сербии специалисты успешно обезвредили мощную авиабомбу времен бомбардировок Югославии силами НАТО 1999 года, сообщило МВД страны.
«Авиационная бомба, оставшаяся после бомбардировки НАТО, была благополучно нейтрализована и вывезена со строительной площадки в районе Стевана Синджелича в Нише», — уточнили в ведомстве. Спасатели транспортировали бомбу в безопасное место, где ее затем уничтожат, отметили в министерстве.
По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям МВД Луки Чаушича, авиабомбу вывезли с места находки в сопровождении полиции, пожарных и медицинского эскорта, трех полицейских машин и двух машин группы уничтожения.
По оценке Чаушича, полное уничтожение авиабомбы массой около тысячи килограммов с зарядом взрывчатого вещества в 430 кг произойдет, как только ее довезут до безопасного места.
НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции стали этнические чистки в косовской автономии, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно до сих пор.
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