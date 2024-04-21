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Политика ,  
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В Сербии обезвредили авиабомбу времен бомбардировок Югославии

В Сербии обезвредили мощную авиабомбу времен бомбежек Югославии 1999 года
Фото: mup.gov.rs
Фото: mup.gov.rs

В Сербии специалисты успешно обезвредили мощную авиабомбу времен бомбардировок Югославии силами НАТО 1999 года, сообщило МВД страны.

«Авиационная бомба, оставшаяся после бомбардировки НАТО, была благополучно нейтрализована и вывезена со строительной площадки в районе Стевана Синджелича в Нише», — уточнили в ведомстве. Спасатели транспортировали бомбу в безопасное место, где ее затем уничтожат, отметили в министерстве.

По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям МВД Луки Чаушича, авиабомбу вывезли с места находки в сопровождении полиции, пожарных и медицинского эскорта, трех полицейских машин и двух машин группы уничтожения.

По оценке Чаушича, полное уничтожение авиабомбы массой около тысячи килограммов с зарядом взрывчатого вещества в 430 кг произойдет, как только ее довезут до безопасного места.

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Фото:nps.gov

НАТО начало военную операцию «Союзная сила» против Югославии 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции стали этнические чистки в косовской автономии, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно до сих пор.

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Теги
Сербия Югославия бомбардировка авиабомба
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