МВД назвало фейком приказ о патрулях ГИБДД для проверки военнообязаных

Появившийся в соцсетях документ об организации «мобильных групп» для проверок водителей-мужчин на соответствие параметрам частичной мобилизации является фейком, сообщили в МВД России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Распространившийся в соцсетях скриншот «документа», согласно которому полицейские патрули должны останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их в военные комиссариаты, является фейком, сообщили в МВД России.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также призывало представителей СМИ и активных пользователей Сети быть бдительными и использовать только официальную информацию.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября. В указе главы государства сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе почти все, кто получил военный билет.



«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — уточнил во время телеобращения Путин.



Говоря о числе призываемых, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти не планируют организовывать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро». По словам министра, в общей сложности планируется призвать 300 тыс. человек, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.