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Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19

Александр Мясников во время скринингового осмотра добровольцев перед стартом пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса
Александр Мясников во время скринингового осмотра добровольцев перед стартом пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам нужно радоваться росту числу заболевших, потому что этот процесс ускоряет появления у населения коллективного иммунитета. Соответствующее заявление Мясников сделал в интервью изданию «Подъем».

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», — сказал Мясников.

Мясников также предположил, что бессимптомно коронавирус протекал более чем у 20 млн жителей России. В связи с этим Мясников предположил, что формирование коллективного иммунитета произойдет через 2-3 года.

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Александр Мясников

Кроме того врач считает, что информация о количестве инфицированных — «бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах». Мясников добавил, что важней знать количество тяжело больных пациентов, число в реанимациях и летальных исходов. А рост количество заболевших он связывает с большим охватом тестирований на COVID-19.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России подтвердили 5 504 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с конца июля. Больше новых случаев было зафиксировано 30 июля, когда COVID-19 за сутки подтвердили у 5 509 человек.

Таким образом, общее число заболевших в России достигло 1,051 млн человек. В оперативном штабе отметили, что у более чем 22% от новых инфицированных заболевание протекает без симптомов.

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В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом с середины мая снизилось на 40%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, медицина, пандемия
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