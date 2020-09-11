Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19

Александр Мясников во время скринингового осмотра добровольцев перед стартом пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам нужно радоваться росту числу заболевших, потому что этот процесс ускоряет появления у населения коллективного иммунитета. Соответствующее заявление Мясников сделал в интервью изданию «Подъем».

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», — сказал Мясников.

Мясников также предположил, что бессимптомно коронавирус протекал более чем у 20 млн жителей России. В связи с этим Мясников предположил, что формирование коллективного иммунитета произойдет через 2-3 года.

Кроме того врач считает, что информация о количестве инфицированных — «бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах». Мясников добавил, что важней знать количество тяжело больных пациентов, число в реанимациях и летальных исходов. А рост количество заболевших он связывает с большим охватом тестирований на COVID-19.