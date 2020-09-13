Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Как прошло шестое протестное воскресенье в Минске Политика, 23:19 Мурашко назвал число пациентов больниц с COVID-19 Общество, 23:08 В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 23:04 Глава Минцифры сообщил об отсутствии сбоев при голосовании онлайн Политика, 22:40 Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке Политика, 22:22 КПРФ не признает выборы в ряде регионов из-за снятых кандидатов от партии Политика, 22:16 Фанаты ЦСКА вывесили на дерби баннеры о Кокорине и Газизове Спорт, 22:12 Правительство Израиля решило ввести трехнедельный карантин из-за COVID-19 Политика, 22:11 Тедеско назвал причину поражения «Спартака» в дерби с ЦСКА Спорт, 22:06 В России завершился день выборов. Что важно знать Политика, 22:05 ЦИК подвела предварительные итоги выборов Политика, 22:00 Видео голов и опасных моментов матча ЦСКА со «Спартаком» Спорт, 21:44 Главный тренер «Динамо» подтвердил уход из команды защитника Шунича Спорт, 21:27 Орбиту МКС не будут корректировать из-за сближения со спутником США Общество, 21:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал число пациентов больниц с COVID-19

В российских больницах находятся около 90 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», — уточнил он (цитата по ТАСС).

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мурашко отметил, что медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.

По последним данным, в России выявили 1 062 811 зараженных. За последние сутки заболели 5449 человек. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%. В первую тройку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (271 тыс.), Подмосковье (70,3 тыс.) и Санкт-Петербург (39,2 тыс.).

Ранее Мурашко сообщал, что разработка второй отечественной вакцины от COVID-19 идет в штатном режиме. Она находится на стадии клинических испытаний, которые близки к завершению.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 сентября
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 900 человек
Общество
Мурашко сообщил о ходе разработки второй вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter