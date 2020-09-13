Мурашко назвал число пациентов больниц с COVID-19

В российских больницах находятся около 90 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», — уточнил он (цитата по ТАСС).

Мурашко отметил, что медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.

По последним данным, в России выявили 1 062 811 зараженных. За последние сутки заболели 5449 человек. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%. В первую тройку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (271 тыс.), Подмосковье (70,3 тыс.) и Санкт-Петербург (39,2 тыс.).