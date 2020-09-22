В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Тверской области потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж смог благополучно катапультироваться, после приземления летчики вышли на связь, сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.

На земле из-за падения самолета разрушений нет, уточнили в пресс-службе. Истребитель упал в лесистой местности. К месту крушения для установления причин аварии отправилась комиссия ЗВО.

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