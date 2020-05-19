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В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж Ми-8 Минобороны

При выполнении учебно-тренировочного полета в районе подмосковного города Клин совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Экипаж машины погиб, полет проходил без боекомплекта
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, при этом экипаж машины погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

«19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», — заявили в ведомстве.

Полет выполнялся без боекомплекта, уточнили в Минобороны.

В сентябре 2019 года военный Ми-8 потерпел крушение в Саратовской области. Тогда в Минобороны сообщили, что при разгоне вертолета по взлетно-посадочной полосе произошло его опрокидывание, экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту машины не было.

Многоцелевой вертолет Ми-8 был разработан в 1960-х годах ОКБ имени Миля, он стал самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире, всего построено более 12 тыс. экземпляров. Вертолеты этой марки поставлялись в разное время почти в 100 стран мира. Машина выпускалась как в военной, так и в гражданской модификациях.

По данным сайта «Вертолеты России», гражданские Ми-8 выпускаются в грузовом, пассажирском, поисково-спасательном и противопожарном вариантах.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: вертолет, катастрофа, Московская область
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