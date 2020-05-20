СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 Минобороны в Подмосковье

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По факту крушения вертолета Ми-8 Минобороны в районе подмосковного Клина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело завели по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, 19 мая в 19:35 по московскому времени вертолет взлетел с аэродрома в Клину. Спустя 24 минуты экипаж прекратил выходить на связь. В результате поисково-спасательной операции вертолет был найден разбившимся около озера Удельное. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Информация о крушении Ми-8 около Клина появилась вечером 19 мая. В Минобороны сообщили, что воздушное судно совершило жесткую посадку. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стала техническая неисправность. В военном ведомстве уточнили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.