Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя

Самолет Су-27 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов рассказал, что причиной крушения Су-27 в Крыму 25 марта стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска. Соответствующее заявление Байнетов сделал в эфире телеканала «Звезда».

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — сказал Байнетов.

Телеканал также показал кадры подъема обломков самолета со дна Черного моря, часть из которых содержали входные отверстия от осколков элементов ракеты и следы пороховых газов.

Информация о крушении Су-27 поступила вечером 25 марта. В Минобороны тогда сообщали, что Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма. Несколько дней в Черном море продолжалась поисково-спасательная операция, однако обнаружить летчика разбившегося самолета, не удалось.