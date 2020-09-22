Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске. Видео

В Иркусткой области произошла серия толчков магнитудой от 5 до 6. Они ощущались в соседней Бурятии. Жители рассказали о качающихся люстрах и выходивших, несмотря на поднюю ночь, на улицу людях

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Жители Иркутской области рассказали о землетрясении, которое произошло 22 сентября.

На одном из видео стример, транслирующий игру в прямом эфире, говорит зрителям, что у него землетрясение. После этого слышится грохот, а камера начинает дрожать. «Было два толчка. Землетрясение магнитудой 5,3. Мне уже несколько человек написали, что минут через 15 будут третья и четвертая волна. Поэтому, кто сильно боится, лучше не ложитесь спасть. Все ломается, все трещит. Это было очень страшно», — говорит местная жительница в Instagram.

«Нормально так вообще сейчас тряхануло. Встали в проем и стоим, ждем. Сейчас будут еще толчки, не пугайтесь, кто чувствует это первый раз», — говорит другая девушка.