Часть города у Байкала осталась без света после землетрясения

Фото: rus_crime_irkutsk / VK

Часть города Слюдянка Иркутской области осталась без электроэнергии после землетрясения, которое произошло минувшей ночью. Об этом сообщил ИА «ИрСити» глава города Владимир Сендзяк.

По его словам, отключение электроэнергии произошло в одной части города, где расположены частные и многоквартирные дома. В общей сложности под отключение попали 1,1 тыс. жителей, однако объекты социальной сферы отключение не затронуло.

В настоящее время устранением аварии занимаются специалисты «Облкоммунэнерго», сообщил глава города. По его словам, проблему планируется решить к обеду.

Сендзяк заявил об отсутствии разрушений. В настоящее время специалисты обследуют объекты жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь идет о восьми котельных, водозаборе и 23 скважинах.

Землетрясение магнитудой 5–6 произошло 22 сентября в 02:05 по местному времени (21:05 мск 21 сентября). Спустя 15 минут после этого произошли подземные толчки магнитудой 2–3. Жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено.

По данным МЧС, эпицентр землетрясения располагался в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов. В ведомстве сообщили, что подземные толчки магнитудой 2,5–3 также ощущались в четырех районах Республики Бурятия.

Впоследствии власти Иркутска ввели режим повышенной готовности.