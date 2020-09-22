Часть города у Байкала осталась без света после землетрясения
Часть города Слюдянка Иркутской области осталась без электроэнергии после землетрясения, которое произошло минувшей ночью. Об этом сообщил ИА «ИрСити» глава города Владимир Сендзяк.
По его словам, отключение электроэнергии произошло в одной части города, где расположены частные и многоквартирные дома. В общей сложности под отключение попали 1,1 тыс. жителей, однако объекты социальной сферы отключение не затронуло.
В настоящее время устранением аварии занимаются специалисты «Облкоммунэнерго», сообщил глава города. По его словам, проблему планируется решить к обеду.
Сендзяк заявил об отсутствии разрушений. В настоящее время специалисты обследуют объекты жилищно-коммунального хозяйства. В частности, речь идет о восьми котельных, водозаборе и 23 скважинах.
Землетрясение магнитудой 5–6 произошло 22 сентября в 02:05 по местному времени (21:05 мск 21 сентября). Спустя 15 минут после этого произошли подземные толчки магнитудой 2–3. Жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено.
По данным МЧС, эпицентр землетрясения располагался в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов. В ведомстве сообщили, что подземные толчки магнитудой 2,5–3 также ощущались в четырех районах Республики Бурятия.
Впоследствии власти Иркутска ввели режим повышенной готовности.