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В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения, произошедшего в регионе. Об этом сообщается на официальном портале города.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Как отметили власти города, дежурные службы Иркутска собирают информацию о последствиях землетрясения. Патрулирование на предмет возможных повреждений зданий осуществляют два экипажа аварийно-спасательной службы «Безопасный город».

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На портале горадминистрации говорится, что жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено, а коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории Иркутска работают в штатном режиме.

Подземные толчки магнитудой 5-6 зафиксировали 22 сентября в 02:05 по местному времени (21:05 мск 21 сентября). Через 15 минут после этого произошли подземные толчки магнитудой 2-3. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук. По данным властей Иркутска, там интенсивность составила 8.1 балла.

Землетрясение ощущалось на территории 12 районов Иркутской области, а так же в четырех районах Бурятии, сообщили в МЧС.

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