В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения, произошедшего в регионе. Об этом сообщается на официальном портале города.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Как отметили власти города, дежурные службы Иркутска собирают информацию о последствиях землетрясения. Патрулирование на предмет возможных повреждений зданий осуществляют два экипажа аварийно-спасательной службы «Безопасный город».

На портале горадминистрации говорится, что жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено, а коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории Иркутска работают в штатном режиме.