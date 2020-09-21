В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

Город Слюдянка в Иркутской области (Фото: Максим Каширин / ТАСС)

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, такую магнитуду зафиксировали 22 сентября в 02:05 по местному времени (21:05 мск. — РБК), землетрясение магнитудой 2-3 балла наблюдалось в районе в 02:20 (21:20 мск). Как уточняет МЧС, эпицентр землятрения был в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук.

По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также сообщает, что подземные толчки на глубине 10 км магнитудой 5,5 балла были зафиксированы в 18:04 мск в районе озера Байкал. По данным организации, эпицентр землетрясения располагался 71 км от Иркутска и в 18 км от города Слюдянка.

Как рассказал РБК житель Иркутска Сергей Беспалов, который находится в городе (в часе езды от Байкала), землетрясение ощущалось около минуты и «прилично тряхнуло». «Качались люстры, орали кошки, детские игрушки гремели, народ выбежал из домов, несмотря на время (в Иркутске была глубокая ночь)», — рассказал он.