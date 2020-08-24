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FT узнала о планах властей США ускорить внедрение британской вакцины

По данным FT, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов США Стивен Мнучин рассматривают возможность внедрения в стране вакцины от британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в октябре
Фото: Наташа Писаренко / AP
Фото: Наташа Писаренко / AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Великобритании, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

По данным газеты, в качестве одного из вариантов власти допускают возможность, при которой американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст так называемое экстренное разрешение на применение (EUA; механизм, который позволяет использовать в США неутвержденные лекарства в экстренных случаях для диагностики, лечения или предотвращения серьезных заболеваний).

В этом случае FDA должно будет принять решение на основе результатов исследований препарата, который разрабатывает Оксфордский университет с компанией AstraZeneca, отмечает FT. Если они окажутся успешными, то, по данным газеты, вакцина может получить разрешение на использование в Соединенных Штатах уже в октябре, до выборов президента.

Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам
Общество
Дональд Трамп

Как пишет FT, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стивен Мнучин сообщили о возможном ускоренном внедрении вакцины в США на встрече в конце июля со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. По данным источников издания, речь шла о препарате от AstraZeneca, обсуждался также механизм EUA. Во встрече участвовал и лидер демократов в сенате Чак Шумер, пишет газета.

Представитель Мнучина заявил FT, что министр не делал никаких заявлений о препарате от AstraZeneca и «не осведомлен никоим образом о возможных планах FDA относительно экстренного разрешения на применение какой-либо потенциальной вакцины». В Белом доме не стали комментировать ситуацию.

В AstraZeneca изданию сообщили, что компания «не обсуждала разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях с правительством США», и назвали этот вопрос преждевременным. Reuters отмечает, что компания еще не завершила вторую и третью фазы испытаний препарата.

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NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам
Политика
Дональд Трамп

22 августа Трамп обвинил FDA в препятствовании работе фармкомпаний по набору людей для испытания вакцин и терапевтических средств. «Очевидно, они надеются отложить ответ до 3 ноября. Необходимо сосредоточиться на скорости и спасении жизней!» — написал он в Twitter.

О том, что Трамп может надавить на FDA с целью ускорить одобрение вакцины, также писала NYT. По данным газеты, в апреле Министерство здравоохранения страны подготовило для администрации президента презентацию программы, в которой говорилось, что лучший способ взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль — это быстро разработать вакцину и обеспечить широкой доступ к ней в октябре. NYT отмечала, что сроки были перенесены и власти США стремятся обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу 2020 или началу 2021 года.

Сам президент США уже допускал, что вакцина от COVID-19 будет создана до выборов в стране, но тогда речь шла об одном из препаратов, разрабатываемых в Соединенных Штатах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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