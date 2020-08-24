FT узнала о планах властей США ускорить внедрение британской вакцины

По данным FT, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов США Стивен Мнучин рассматривают возможность внедрения в стране вакцины от британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в октябре

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Великобритании, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

По данным газеты, в качестве одного из вариантов власти допускают возможность, при которой американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст так называемое экстренное разрешение на применение (EUA; механизм, который позволяет использовать в США неутвержденные лекарства в экстренных случаях для диагностики, лечения или предотвращения серьезных заболеваний).

В этом случае FDA должно будет принять решение на основе результатов исследований препарата, который разрабатывает Оксфордский университет с компанией AstraZeneca, отмечает FT. Если они окажутся успешными, то, по данным газеты, вакцина может получить разрешение на использование в Соединенных Штатах уже в октябре, до выборов президента.

Как пишет FT, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стивен Мнучин сообщили о возможном ускоренном внедрении вакцины в США на встрече в конце июля со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. По данным источников издания, речь шла о препарате от AstraZeneca, обсуждался также механизм EUA. Во встрече участвовал и лидер демократов в сенате Чак Шумер, пишет газета.