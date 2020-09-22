Минфин объяснил возврат в бюджет средств на лекарства от редких болезней

Минфин уточнил проект госбюджета на 2021-2023 годы в части финансирования программы «14 высокозатратных нозологий», отказавшись от сокращения бюджетных средств на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Доработанная версия проекта федерального бюджета на 2021-2023 не предполагает сокращения бюджетных ассигнований на проведение Минздравом централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН («14 высокозатратных нозологий»), сообщили РБК в Минфине.

Как писал РБК из пояснительной записки к проеку федерального бюджета следовало, что в 2021-2023 годах предполагается сокращение бюджетных расходов на почти 20 млрд руб. по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.

После внесения проекта федерального бюджета в на 2021-2023 годы в правительство и до его направления в Госдуму «бюджетные параметры уточняются и дорабатываются с учетом необходимости проведения более точных расчетов по тем или иным направлениям», сообщили в Минфине в ответ на запрос об указанном в пояснительной записке сокращении бюджетных ассигнований.

«В уточненной версии законопроекта средства на программу «14 высокозатратных нозологий», как уже отмечалось, заложены в полном объёме, без сокращения финансирования», — подчеркнули в министерстве. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд руб., в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд руб, указывали в министерстве.