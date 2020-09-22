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Минфин объяснил возврат в бюджет средств на лекарства от редких болезней

Минфин уточнил проект госбюджета на 2021-2023 годы в части финансирования программы «14 высокозатратных нозологий», отказавшись от сокращения бюджетных средств на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Доработанная версия проекта федерального бюджета на 2021-2023 не предполагает сокращения бюджетных ассигнований на проведение Минздравом централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН («14 высокозатратных нозологий»), сообщили РБК в Минфине.

Как писал РБК из пояснительной записки к проеку федерального бюджета следовало, что в 2021-2023 годах предполагается сокращение бюджетных расходов на почти 20 млрд руб. по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.

После внесения проекта федерального бюджета в на 2021-2023 годы в правительство и до его направления в Госдуму «бюджетные параметры уточняются и дорабатываются с учетом необходимости проведения более точных расчетов по тем или иным направлениям», сообщили в Минфине в ответ на запрос об указанном в пояснительной записке сокращении бюджетных ассигнований.

«В уточненной версии законопроекта средства на программу «14 высокозатратных нозологий», как уже отмечалось, заложены в полном объёме, без сокращения финансирования», — подчеркнули в министерстве. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд руб., в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд руб, указывали в министерстве.

Программа Минздрава «14 ВЗН»

Федеральная программа Минздрава существует с 2008 года. В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

Общее количество пациентов с различными заболеваниями, участвующих в программе, на момент осени 2020 года составляет более 165 тыс. человек.

Вместе с тем по поручению президента Владимира Путина Минфин внес в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым дополнительные доходы с уплаты НДФЛ по повышенной ставке 15% (с доходов, превышающих 5 млн руб. в год) будут направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.  В проекте федерального бюджета зарезервированы средства на эти цели: 60 млрд руб.в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022 году и 68,5 млрд руб. в 2023 году). В документе не уточнялось будет ли программа «14 ВЗН» финансироваться из этих средств и в каком объеме.

Авторы
Егор Губернаторов, Юлия Старостина
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