Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Минздрав недополучит в общей сложности 19,5 млрд руб. на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний из-за сокращения бюджета правительством

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов (есть у РБК).

С 2021 года по 2023 год программа недополучит чуть больше 19,5 млрд руб. Таким образом, ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 млрд руб., или 12%.

Программа «14 высокозатратных нозологий» Федеральная программа Минздрава, существующая с 2008 года. Изначально в нее входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять новых болезней, а в конце 2019 года программа пополнилась еще двумя. В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

Закупка лекарств для высокозатратных нозологий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях». В отчете об исполнении бюджета за 2019 год говорится, что на лекарства и иные межбюджетные трансферты было потрачено 56,09 млрд руб. В соответствующем приказе Минздрава и бюджетной росписи на 2020 год запланированы траты в общей сложности 54 млрд руб.

Пациенты с другими заболеваниями, в том числе с теми, которые угрожают жизни, обеспечиваются за счет средств региональных бюджетов. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что программа «14 ВЗН» появилась в том числе из-за того, что бюджеты регионов не в состоянии обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами. «Пациентские организации давно выступают за увеличение бюджета программы, сейчас же речь идет о том, что он, наоборот, сокращается. Но исключить пациентов из программы невозможно, поэтому Минздрав будет оказывать давление на фармкомпании с целью удешевления препаратов», — считает он. Вместе с тем Саверский отмечает, что бюджет по программе не всегда исполняется. «Остаются неизрасходованные остатки, таким образом, если не добавлять новых нозологий и «продавливать» фармкомпании на 6,5 млрд руб. ежегодно, то обеспечить пациентов возможно», — заключил эксперт.