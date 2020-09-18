Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

Прописанное в бюджетном плане сокращение расходов на программу «14 нозологий» будет компенсировано за счет повышения ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. Таким образом программа будет профинансирована в полном объеме

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Средства на программу Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, сокращены не будут, сообщили в Минфине.

Как ранее сообщал РБК, в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов планируется сократить ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий» на сумму около 19,5 млрд руб.

После публикации материала Минфин пояснил, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» «заложены в полном объеме, без сокращения финансирования». В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд руб., в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд руб.», подчеркнули в Минфине. На лечение детей в том числе и с орфанными заболеваниями (а также с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями) пойдут дополнительные доходы от увеличения НДФЛ до 15% для доходов граждан, превышающих 5 млн руб. в год. В проекте госбюджета отдельно зарезервированы 60 млрд руб. в 2021 году, 64,1 млрд руб. в 2022 году и 68,6 млрд руб. в 2023 году.