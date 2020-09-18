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Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

Прописанное в бюджетном плане сокращение расходов на программу «14 нозологий» будет компенсировано за счет повышения ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. Таким образом программа будет профинансирована в полном объеме
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Средства на программу Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, сокращены не будут, сообщили в Минфине.

Как ранее сообщал РБК, в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов планируется сократить ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий» на сумму около 19,5 млрд руб.

После публикации материала Минфин пояснил, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» «заложены в полном объеме, без сокращения финансирования». В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд руб., в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд руб.», подчеркнули в Минфине. На лечение детей в том числе и с орфанными заболеваниями (а также с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями) пойдут дополнительные доходы от увеличения НДФЛ до 15% для доходов граждан, превышающих 5 млн руб. в год. В проекте госбюджета отдельно зарезервированы 60 млрд руб. в 2021 году, 64,1 млрд руб. в 2022 году и 68,6 млрд руб. в 2023 году.

Программа «14 высокозатратных нозологий»

Это федеральная программа Минздрава, существующая с 2008 года. Изначально в нее входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять новых болезней, а в конце 2019 года программа пополнилась еще двумя.

В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета. Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

Закупка лекарств для высокозатратных нозологий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях». В отчете об исполнении бюджета за 2019 год говорится, что на лекарства и иные межбюджетные трансферты было потрачено 56,09 млрд руб.

Автор
Анастасия Батманова
лекарства бюджет Минфин
РБК
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