МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

В воскресенье, 22 сентября, в Москве местами ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Согласно прогнозам Росгидромета, непогода в столице будет наблюдаться в течение суток. Сильные порывы ветра — до 12–17 м/с — ожидаются с 04:00 до 09:00, затем ветер усилится до 17–22 м/с. Такие погодные условия, согласно информации на сайте, сохранятся до 20:00.

В связи с этим МЧС порекомендовало жителям города парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты и неустойчивые объекты и не укрываться под деревьями.

Специалисты Росгидрометцентра ранее обещали, что мокрый снег, дождь и сильный ветер 22 сентября будут наблюдаться на всей территории европейской части России. В ночь на воскресенье с северо-запада подойдет мощный циклон. Температура 22 сентября установится на уровне 8–10 градусов, выпадет 12–18 мм осадков.