Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, передает пресс-служба правительства.

«В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — сказал глава правительства.

Строительство магистрали поможет значительно сократить время поездок. В частности, путь из Москвы в Санкт-Петербург должен занимать около двух часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что соглашение подписано на 40 лет. После строительства ВСМ из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери — за 39 минут.

Планируется, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 млн человек в год, подчеркнул мэр Москвы.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, спустя месяц после того, как провел специальное совещание по строительству высокоскоростной магистрали.

Минфин также сообщил, что стоимость строительства магистрали обойдется в 1,8 трлн руб.