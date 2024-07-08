 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Мишустин объявил о старте работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, передает пресс-служба правительства.

«В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км», — сказал глава правительства.

Строительство магистрали поможет значительно сократить время поездок. В частности, путь из Москвы в Санкт-Петербург должен занимать около двух часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что соглашение подписано на 40 лет. После строительства ВСМ из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери — за 39 минут.

Планируется, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 млн человек в год, подчеркнул мэр Москвы.

РЖД показали карту высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
Бизнес
Фото:РЖД

В марте 2024 года президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, спустя месяц после того, как провел специальное совещание по строительству высокоскоростной магистрали.

Минфин также сообщил, что стоимость строительства магистрали обойдется в 1,8 трлн руб.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин Сергей Собянин ВСМ
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Минфин назвал стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Экономика
Кабмин утвердил условия строительства ВСМ Москва — Петербург
Экономика
Беглов показал видео с проектом станции ВСМ в Петербурге
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 17:37
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» Общество, 21:46
Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке в Белгородском районе Политика, 21:44
Вратарь Свинов перешел из «Спартака» в вылетевшую из РПЛ «Балтику» Спорт, 21:41
Минюст внес в реестр нежелательных две финские организации Политика, 21:39
В России появится сервис для заключения брака по биометрии Общество, 21:38
Кадры проекта здания Национального центра «Россия». Видео Общество, 21:21
ЦСКА объявил о переходе нападающего сборной Мали Спорт, 21:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:17
Зверев проиграл Фрицу на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам Спорт, 21:14
СБ ООН запланировал встречу на 9 июля из-за взрывов в Киеве Политика, 21:02
В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде Спорт, 20:55
Театр Романа Виктюка сменил название Общество, 20:54
Мишустин объявил о старте работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург Бизнес, 20:45
Моди в беседе с Путиным назвал Индию матерью демократии Политика, 20:30