В пермском Кизеле произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в городе Кизел в Пермском крае, есть пострадавшие, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — уточнил глава региона.
Махонин добавил, что в связи со взрывом власти создали краевой оперативный штаб. На место происшествия выехали зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. Глава округа Андрей Родыгин на месте и будет оказывать всю необходимую помощь жителям, отметил губернатор.
Региональное управление МЧС сообщило, в четырехэтажном доме при взрыве обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажом. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двух детей.
По данным телеграм-канала Baza, пострадали два человека, разрушены две квартиры. На фото с места взрыва видно, что разрушены перекрытия на последнем этаже четырехэтажного здания.
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