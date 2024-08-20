При взрыве в многоэтажке Новороссийска погиб подросток

Один подросток погиб, еще трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщают агентства «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Все пострадавшие — несовершеннолетние. В экстренных службах уточнили, что пострадавшие 2007, 2008 и 2014 года рождения.

Взрыв произошел около 18:00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв гранаты одним из подростков.

РБК обратился за комментарием в региональный минздрав и направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В конце июля в центре краснодарского города Апшеронск в результате взрыва был разрушен торговый ряд. Несколько человек получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Взрыв спровоцировал пожар, его тушили 30 пожарных и спасателей и десять единиц техники.