При взрыве в многоэтажке Новороссийска погиб подросток
Один подросток погиб, еще трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщают агентства «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Все пострадавшие — несовершеннолетние. В экстренных службах уточнили, что пострадавшие 2007, 2008 и 2014 года рождения.
Взрыв произошел около 18:00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв гранаты одним из подростков.
РБК обратился за комментарием в региональный минздрав и направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю.
В конце июля в центре краснодарского города Апшеронск в результате взрыва был разрушен торговый ряд. Несколько человек получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Взрыв спровоцировал пожар, его тушили 30 пожарных и спасателей и десять единиц техники.
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