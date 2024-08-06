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В Нижнем Тагиле после взрыва в доме задержали трех газовиков

За несколько дней до взрыва газа в Нижнем Тагиле в пострадавший дом приходили газовики, три слесаря задержаны. Жертвами взрыва стали десять человек
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. Позднее эту информацию подтвердили «РИА Новости».

«Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря «Газэкса». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказал собеседник Ura.ru и напомнил, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали 10 человек, несколько десятков пострадали.

Частично разрушенный жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы.

В МЧС сообщили, что в доме взорвался газ. За несколько дней до взрыва и в день ЧП люди, одетые в форму газовой службы, проверяли газовое оборудование в доме, где произошло обрушение, и в соседних домах, рассказывали очевидцы. Полиция пообещала проверить эту информацию. 

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