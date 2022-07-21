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Законопроект о пропаганде гомосексуализма изменили из-за ошибки с запятой

Прохождение законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений приостановилось. В текст закона вкралась ошибка — ее нашли в названии
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В названии законопроекта о полном запрете пропаганды гомосексуализма в России нашли ошибку, говорится в обращении одного из авторов инициативы, депутата Нины Останиной (КПРФ), к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В связи с «технической ошибкой в наименовании проекта федерального закона» Останина попросила Володина заменить титульные листы во всем пакете документов. По сравнению с прошлым вариантом в названии законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», появилась запятая, которая была пропущена перед причастным оборотом.

Обсуждение вопроса, нужно ли ужесточать наказание за пропаганду «нетрадиционных ценностей», активизировалось после предложения Володина полностью запретить ее. 18 июля группа депутатов внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Кроме Останиной, которая возглавляет комитет по вопросам семьи, женщин и детей, авторами инициативы выступили депутаты Ольга Алимова и Алексей Корниенко (КПРФ), Яна Лантратова и Николай Бурляев (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), а также Алексей Журавлев (ЛДПР).

Они предложили запретить пропаганду «отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений» не только среди детей, но и среди взрослых. 

Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Политика
Вячеслав Володин

Если поправки примут, фильмам, в которых найдут такую пропаганду, запретят выдавать прокатное удостоверение. Аналогичные изменения планируется внести и в закон о СМИ. «Отрицание семейных ценностей» и «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» повлекут для них сначала предупреждение Роскомнадзора, а в случае повторного нарушения — аннулирование регистрации СМИ.

Сейчас пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена среди детей и подростков. Подобную информацию разрешено распространять, но с маркировкой 18+. Нарушителям закона грозят штрафы: до 5 тыс. руб. для физлиц, до 50 тыс. руб. — для должностных лиц, до 1 млн руб. (или приостановка деятельности на срок до 90 суток) — для юрлиц.

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Однако Останина считает, что «15 суток и штрафа» в качестве наказания за такое нарушение «не хватает» и «надо возвращать уголовную ответственность». 

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Стогова Евгения Стогова
ЛГБТ пропаганда гомосексуализма нетрадиционные сексуальные отношения законопроект Госдума
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