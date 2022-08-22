В «Мосводоканале» сообщили об отсутствии нареканий от рабочих в ЛНР

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 12:34
Риск-менеджмент на медвежьем рынке. Как защитить свои криптоактивы Крипто, 12:34
Как Amazon и Walmart борются с падением спроса — Fast Company Pro, 12:32
Смог и запах гари вернулись в Москву. Видео Общество, 12:31
Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков Финансы, 12:30
Россияне назвали среди ассоциаций со страной березу, Путина и медведя Общество, 12:26
Минобороны России сообщило об ударах по восьми пунктам управления ВСУ Политика, 12:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЛУКОЙЛ купил «Спартак» и его стадион, Федун ушел со всех постов в клубе Спорт, 12:17
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 12:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:05
Сдача квартиры посуточно: что важно знать и сколько можно заработать Недвижимость, 12:00
В «Мосводоканале» сообщили об отсутствии нареканий от рабочих в ЛНР Общество, 11:59
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Pro, 11:58
Военная операция на Украине ,  
0 

В «Мосводоканале» сообщили об отсутствии нареканий от рабочих в ЛНР

Сотрудники, находящиеся в командировке в ЛНР, ранее пожаловались на невыплату зарплат. Руководство «Мосводоканала» провело с ними встречу и урегулировало вопрос, заверили в компании
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Руководство «Мосводоканала» после жалоб сотрудников, находящихся в командировке в городе Счастье в Луганской народной республике, на невыплату зарплат провело с ними встречу; нареканий и спорных вопросов после нее не осталось, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Алиев в ответ на запрос РБК.

«Общество исполняет все свои обязательства, в том числе финансовые, в полном соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором компании. Нашим работникам предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачивается дважды в месяц, а также периодически индексируется с учетом годовой инфляции», — сообщил он.

Сотрудники «Мосводоканала», занятые в восстановлении территории ЛНР, получают все положенные им выплаты, в том числе дополнительные, заверили в компании.

Москва и Луганск стали городами-побратимами
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP

В середине августа портал Ura.ru опубликовал жалобу сотрудников «Мосводоканала», которые обратились к президенту Владимиру Путину. Один из рабочих пояснил, что их направили в командировку в Счастье, но зарплату они не получают и работают без трудового договора.

С просьбой провести проверку в Генпрокуратуру обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Позднее она сообщила, что с работниками «Мосводоканала», командированными в ЛНР, были заключены трудовые договоры, зарплату им выдали. «Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила мне, что инцидент исчерпан, люди удовлетворены», — сказала омбудсмен.

Москалькова со ссылкой на данные «Мосводоканала» уточнила, что в Луганске в июле работали 1137 сотрудников компании, суммарно им выплатили более 137,2 млн руб., каждому в среднем начислили 139,6 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Екатерина Костина Екатерина Костина
«Мосводоканал» ЛНР жалобы невыплата зарплаты
Материалы по теме
ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР
Общество
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили становиться самозанятыми в России
Политика
Путин поручил обеспечить «человеческие условия» зимой жителям ДНР и ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter