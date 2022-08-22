В «Мосводоканале» сообщили об отсутствии нареканий от рабочих в ЛНР

Сотрудники, находящиеся в командировке в ЛНР, ранее пожаловались на невыплату зарплат. Руководство «Мосводоканала» провело с ними встречу и урегулировало вопрос, заверили в компании

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Руководство «Мосводоканала» после жалоб сотрудников, находящихся в командировке в городе Счастье в Луганской народной республике, на невыплату зарплат провело с ними встречу; нареканий и спорных вопросов после нее не осталось, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Алиев в ответ на запрос РБК.

«Общество исполняет все свои обязательства, в том числе финансовые, в полном соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором компании. Нашим работникам предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Заработная плата выплачивается дважды в месяц, а также периодически индексируется с учетом годовой инфляции», — сообщил он.

Сотрудники «Мосводоканала», занятые в восстановлении территории ЛНР, получают все положенные им выплаты, в том числе дополнительные, заверили в компании.

В середине августа портал Ura.ru опубликовал жалобу сотрудников «Мосводоканала», которые обратились к президенту Владимиру Путину. Один из рабочих пояснил, что их направили в командировку в Счастье, но зарплату они не получают и работают без трудового договора.

С просьбой провести проверку в Генпрокуратуру обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Позднее она сообщила, что с работниками «Мосводоканала», командированными в ЛНР, были заключены трудовые договоры, зарплату им выдали. «Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила мне, что инцидент исчерпан, люди удовлетворены», — сказала омбудсмен.

Москалькова со ссылкой на данные «Мосводоканала» уточнила, что в Луганске в июле работали 1137 сотрудников компании, суммарно им выплатили более 137,2 млн руб., каждому в среднем начислили 139,6 тыс. руб.