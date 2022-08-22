Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до конца августа

Аэропорты на юге России не работают с конца февраля. Ограничения продлили до 29 августа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщил РБК представитель ведомства. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Полеты туда ограничены до 29 августа.

Регулятор ввел ограничения 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали, в последний раз — 16 августа. Авиакомпаниям рекомендовали летать через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Правительство выделило в апреле и мае закрытым аэропортам 3 млрд руб. на компенсацию операционных расходов.

В связи с ограничениями на полеты в РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах. Министерство транспорта создало временный хаб на базе аэропорта Сочи — единственного работающего аэропорта во всем Краснодарском крае.

Власти регионов, бюджет которых в значительной степени зависит от туризма, жаловались, что ограничения серьезно ударили по этой отрасли. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов называл республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма. В конце июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в разговоре с РБК оценил среднюю загрузку отелей полуострова в 60%.