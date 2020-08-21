Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 сократилось до 12. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Так, в «красной зоне» этот показатель равняется 1,1-1,4, а в «зеленой» он меньше всего — 0,7-0,9.

«В «красной» зоне находятся Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области, рассказал Тавадян.

По его словам, за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.