Глава ВПП предупредил о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

По словам главы организации, одной из губительных последствий пандемии коронавируса — голод «библейских масштабов». Для его предотвращения Всемирной продовольственной программе необходимы почти $5 млрд

Дэвид Бисли (Фото: Nariman El-Mofty / AP)

Риск голода может достигнуть «библейский масштабов» из-за последствий пандемии. Об этом сообщил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, передает ТАСС.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу» — заявил Бисли в интервью агентству.

Он отметил, что судя по данным организации, мир оказался перед риском голода «библейских масштабов», а для решения проблемы ВПП нужно найти почти $5 млрд в ближайшие шесть месяцев. Так, по его словам, в Латинской Америке число голодающих людей возрастет на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих прогнозируется на уровне 135% и Южной Африке — до 90%. Бисли подчеркнул, что голод в мире уже находится на «заоблачном уровне», поэтому необходимо незамедлительно принимать меры, чтобы не умерли люди и дети не страдали от последствий недоедания.

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