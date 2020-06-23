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Саакашвили предупредил о голоде на Украине из-за экономического кризиса

По его словам, украинцев даже после снятия всех карантинных мер ждут тяжелые времена
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / EPA / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что страна находится на грани экономической катастрофы. По его словам, к такому выводу он пришел, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда.

«Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — заявил Саакашвили.

По его словам, даже после снятия всех карантинных мер украинцы рискуют остаться без сбережений, а заработать в Европе им не удастся, поскольку в условиях кризиса «рабочие места для украинцев там появятся в последнюю очередь».

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Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, уже через три месяца возникнет бюджетный кризис, за которым последует и политический кризис.

«Надо говорить людям, что впереди будут тяжелые времена», — отметил экс-президент Грузии.

10 июня Саакашвили предупредил, что Украина может распасться, если не провести быстрые реформы. По его словам, уже в ближайшее время необходимо менять таможенное законодательство и инвестиционный климат.

Саакашвили возглавил исполнительный комитет реформ 7 мая в соответствии с решением президента Украины Владимира Зеленского.

МВФ  в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины, согласно которой стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Саакашвили, Украина
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