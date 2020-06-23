Саакашвили предупредил о голоде на Украине из-за экономического кризиса

По его словам, украинцев даже после снятия всех карантинных мер ждут тяжелые времена

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / EPA / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что страна находится на грани экономической катастрофы. По его словам, к такому выводу он пришел, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда.

«Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — заявил Саакашвили.

По его словам, даже после снятия всех карантинных мер украинцы рискуют остаться без сбережений, а заработать в Европе им не удастся, поскольку в условиях кризиса «рабочие места для украинцев там появятся в последнюю очередь».

По словам Саакашвили, уже через три месяца возникнет бюджетный кризис, за которым последует и политический кризис.