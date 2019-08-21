Росавиация разослала рекомендации после жесткой посадки A321 в поле

В своих рекомендациях Росавиация напомнила о двух инцидентах с самолетами, произошедшими в 2007 и 2017 годах, из-за столкновения с птицами. Ведомство призвало эксплуатантов самолетов изучить материалы расследования этих случаев

Airbus A321 вблизи аэропорта Жуковский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

После аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в поле из-за столкновения с птицами Росавиация разослала рекомендации, направленные на снижение риска столкновения воздушных судов с птицами. Документ Росавиации опубликован на ее сайте.

Ведомство указывает, что борт «Уральских авиалиний» 15 августа столкнулся со стаей птиц, что привело к снижению тяги двигателей. Экипаж решил выполнить аварийную посадку, лайнер приземлился в 5 км от торца ВВП на поле и получил значительные повреждения. В связи с этим ведомство напомнило о летных происшествиях из-за столкновений самолетов с птицами, произошедших ранее, в частности, о крушении самолета Ан-12БП в Домодедово в 2007 году и инциденте с А-321 в Шереметьево, который попал в стаю птиц в ходе послепосадочного пробега в 2017 году.

Росавиация указала, что инцидент, произошедший два года назад в Шереметьево, был обусловлен рядом факторов. В их числе ведомство указывает то, что оператор аэропорта не спрогнозировал остановку птиц на левом контуре летного поля, а дежурному орнитологу не дали рекомендации о порядке действий при обнаружении и отпугивании птиц, не способных быстро реагировать на технические средства. Также ведомство отметило, что орнитолог нарушил требования инструкций, запрещающих производить отпугивание птиц менее чем за пять минут до приземления самолета, и напомнило, что технология взаимодействия оператора аэропорта и службы ОВД не предусматривает процедуру временного прекращения полетов с целью удаления птиц.

В своем письме Росавиация попросила подконтрольные организации гражданской авиации доложить о мерах по выполнению рекомендаций по орнитологическому обеспечению безопасности полетов, руководителей операторов аэродромов — провести контроль выполнения рекомендаций, а руководство эксплуатантов самолетов — донести информацию до летного состава и специалистов. Ведомство рекомендовало эксплуатантам изучить материалы расследования происшествий 2007 и 2017 годов, а также обратить внимание экипажей на порядок действий при обнаружении перелетов птиц.